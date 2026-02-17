Crimson Desert: el videojuego con más hype del momento promete no tener microtransacciones

Pearl Abyss es un desarrolladora de videojuegos de Corea del Sur conocida por su videojuego Black Desert Online, un MMO (Juego Multijugador Online Masivo) que se lanzó en el año 2015 y que les permitió dar un primer paso en firme dentro de la industria. A posteriori decidieron probar suerte en el mundo de los juegos para un solo jugador, cambiando por completo su paradigma. Es así como empiezan a desarrollar Crimson Desert, un videojuego situado en el mismo universo y que cuenta su propia historia separada. La fanaticada está con el hype por las nubes gracias a todos los tráilers recientes y las múltiples noticias según se acerca su lanzamiento.

"Crimson Desert no tiene microtransacciones. No hay tienda cosmética, esto es una experiencia premium. Esa es la transacción, punto". Con declaraciones como estas de Will Powers, director de marketing de la compañía, muchos jugadores reaccionan de forma positiva. El feeling general de la industria hoy en día es que se busca maximizar los pagos con diferentes DLC y micropagos que no siempre están justificados. Al ser Crimson Desert un juego de una empresa especializada en MMO (que incluyen de serie muchos micropagos), el miedo era real. Sin embargo, parece que no será el caso y que lo que se compre el día 1 será la experiencia completa, más allá de los parches de rendimiento que sean necesarios.

Crimson Desert promete muchas experiencias diferentes dentro de su mundo. Por su parte, Will Powers sigue defendiendo la visión final en podcasts como Dropped Frames, donde estuvo más de una hora hablando de diferentes aspectos del juego: montar en dragones, combatir cuerpo a cuerpo sin armas, la historia que mueve a los tres personajes jugables, por qué no lo llaman RPG pese a tener muchos elementos del género, cómo se comparan con la saga Souls… Este marzo de 2026 descubriremos si las expectativas están a la altura de la realidad.