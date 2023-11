La criticada modelo de OnlyFans que grabó vídeos subidos de tono en Disneyland

OnlyFans es una red social cada vez más saturada de creadores de contenido que buscan ganarse la vida subiendo material explícito. Debido a que destacar es cada vez más difícil, hay quienes se dedican a publicar vídeos más arriesgados o controvertidos, para así conseguir llamar la atención y atraer a nuevos suscriptores. Ese es el caso de Luvie Boo, que decidió hacer una visita al parque de atracciones de Disneyland París para grabar algunos vídeos con los que promocionar su cuenta de OnlyFans.

Luvie Boo decidió llevar una camiseta que decía "She wants the D" con la tipografía clásica de Disney, además de unos leggins ajustados de vinilo negro y unos zapatos de tacón tipo pleaser. Si hubiese acudido así al parque de Disneyland de Orlando, lo más seguro es que no la hubiesen dejado pasar, pero al ser en Francia, es probable que casi nadie se diese cuenta de la referencia sexual de su camiseta. Teniendo en cuenta que se grabaron hace apenas unos días en una ciudad fría como París, es probable que la chica llevase algo más de abrigo durante los momentos en los que no estaba tomando fotos o vídeos.

Al montarse en las atracciones, pasear por el parque o hacerse fotos con los personajes con los que se cruzaba, siempre recurría a poses y movimientos sugestivos, con la intención de utilizar todos esos vídeos y esas fotos en sus redes. Aunque en principio no hay una norma que prohíba una forma de actuar tan concreta como esa dentro del parque, sí que está prohibido utilizar imágenes grabadas en Disneyland como material promocional o comercialmente explotable. Dada la escasa repercusión de estos vídeos (han acumulado decenas de miles de views, pero están lejos de ser un escándalo viral), es probable que su cuestionable decisión no tenga repercusiones legales. ¡Aunque sí que le habrá tocado aguantar a más de un padre o madre indignado con el asunto!