Críticas a Kim Kardashian por permitir que su hija North West, de 12 años, se haga piercings en los dedos

La hija de Kim Kardashian y Kanye West, North West, ha sido protagonista en redes sociales tras publicar varios vídeos en TikTok donde enseña dos piercings dérmicos en los dedos, uno en cada mano. En las imágenes, la joven muestra un pequeño adorno incrustado en el dedo corazón izquierdo y otro en el derecho, un detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores del clan Kardashian.

Las capturas, difundidas inicialmente por el tabloide The U.S. Sun, se compartieron rápidamente en foros como Reddit, donde numerosos usuarios criticaron a la empresaria estadounidense por permitir que su hija, aún preadolescente, se someta a este tipo de procedimientos. Los comentarios se dividieron entre quienes alabaron la originalidad y estilo de North, y quienes consideraron inapropiado que una menor lleve piercings de este tipo.

Los piercings dérmicos en los dedos son inusuales y requieren un cuidado especial, ya que la zona está en constante movimiento y contacto con superficies. Expertos consultados por medios estadounidenses señalaron que, aunque el procedimiento puede realizarse de manera segura bajo supervisión profesional, conlleva un mayor riesgo de infección o rechazo en comparación con otras perforaciones.

Según varias fuentes, los piercings de North fueron realizados por un profesional cualificado, y tanto ella como su madre habrían seguido las recomendaciones de higiene y cuidado necesarias. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Muchos internautas acusan a Kardashian de fomentar prácticas estéticas prematuras y de exponer a su hija a una presión mediática constante.

No es la primera vez que la familia Kardashian-West provoca debate en redes por las decisiones estéticas o de estilo relacionadas con sus hijos. En esta ocasión, el nuevo piercing de North ha reavivado la discusión sobre los límites de la autonomía infantil y el papel de los padres en decisiones de imagen a edades tempranas.