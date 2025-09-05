Desaparece Marian Izaguirre, influencer mexicana con casi 4 millones de seguidores

En Michoacán, la desaparición de la tiktokerMarian Izaguirre —quien acumulaba una sólida comunidad de seguidores compartiendo contenido de moda y lifestyle— ha generado alarma y movilización desde el pasado 1 de septiembre. La Fiscalía General del Estado ha activado la Alerta Alba, un mecanismo urgente para localizar mujeres desaparecidas cuando hay indicios de riesgo para su integridad.

Las autoridades han difundido que la última vez que se tuvo noticias de Marian fue alrededor de las 18:00 horas, cuando fue vista entrando a un vehículo Kia Río de color rojo en la ciudad de Uruapan. Además, ofrecieron una descripción detallada de su vestimenta y rasgos físicos —un lunar y una cicatriz en el hombro derecho— para ayudar en su búsqueda.

El contenido más reciente publicado por la influencer, un vídeo en el que aparecía maquillada como payaso haciendo lip-sync del tema ¿Por qué te vas?, ha sido interpretado por muchos seguidores como inquietante, dada la coincidencia entre su mensaje final y su desaparición.

El caso ha generado reacciones inmediatas y emotivas en redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, sus seguidores han compartido mensajes de aliento como "esperamos que estés bien" o "regresa pronto", y han pedido que se siga difundiendo la ficha para apoyar en su localización.

Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán continúa la investigación y hace un llamado a la población para que cualquier información, por mínima que sea, sea reportada a las autoridades competentes. En un escenario marcado por la incertidumbre, la prioridad sigue siendo dar con su paradero con vida y garantizar su seguridad.