Los desarrolladores de Silksong responden a Xokas y a todos los que critican su dificultad

No cabe duda de que Silksong está siendo uno de los juegos que más están dando que hablar este año. Pese a la recepción generalmente positiva de la crítica y de gran parte de la comunidad, voces como la del streamer español Xokas —quien se mostró especialmente molesto por la dificultad en uno de sus directos— han puesto el foco en la exigencia del juego. No es el único: en foros y redes sociales se repiten comentarios de jugadores que consideran que algunos combates y mecánicas resultan demasiado duros para el público medio.

Ante estas reacciones, los responsables de Silksong han querido explicar su filosofía de diseño. En declaraciones, emitidas en la ACMI Game World y recogidas por Dexerto, Team Cherry afirmó que su objetivo principal es ofrecer "un reto justo y gratificante", en el que cada derrota suponga una oportunidad de aprendizaje. "Queremos que los jugadores sientan que, cuando superan un obstáculo, es por su propia habilidad y perseverancia, no por azar", señalaron.

El estudio australiano destacó además que el nuevo título incorpora ajustes pensados para equilibrar la experiencia sin sacrificar la identidad de la saga. Entre ellos mencionan mejoras en la progresión de habilidades, más opciones de exploración para afrontar los retos en distinto orden y un sistema de control refinado que busca mayor precisión. "Nuestro trabajo consiste en que el jugador disponga de herramientas suficientes para adaptarse, incluso cuando el juego exige su mejor nivel", añadieron.

Pese a las críticas de algunos sectores, Silksong ha sido ampliamente aclamado por su diseño artístico, su banda sonora y la profundidad de su mundo. Para Team Cherry, la dificultad es parte de la aventura: "El corazón de Hollow Knight siempre ha estado en el equilibrio entre desafío y descubrimiento. Eso es lo que queremos preservar".

Con estas declaraciones, el estudio deja claro que, lejos de rebajar la exigencia, busca que cada enfrentamiento sea una experiencia significativa, reforzando la esencia que convirtió a la saga en un referente del género metroidvania.