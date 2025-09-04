El efecto Silksong: Hollow Knight Silksong hace de septiembre el mes más escaso en lanzamientos en los últimos años

El estreno de Hollow Knight: Silksong ha cambiado radicalmente el panorama del calendario de lanzamientos de videojuegos en Steam. Según datos recientes, septiembre de 2025 registrará apenas alrededor de 600 nuevos títulos, una cifra sorprendentemente baja si se compara con los meses previos. En julio se publicaron más de 1.700 juegos y en agosto casi 1.720; en septiembre la estimación cae por debajo de 606 lanzamientos, algo que no se veía desde antes de la pandemia.

Este desplome, bautizado como el efecto Silksong, refleja la influencia que un lanzamiento tan esperado puede ejercer sobre el mercado. Team Cherry, el estudio desarrollador del juego, ha logrado que otros creadores independientes opten por retrasar sus estrenos para evitar competir en el mismo mes. Algunos retrasos fueron anunciados públicamente; otros se produjeron con sigilo en los calendarios de distribución.

La menor cantidad de lanzamientos proyectados en septiembre contrasta además con el comportamiento habitual en esta época del año. En años recientes, septiembre siempre fue un mes activo debido al inicio de la campaña navideña, pero en 2025 la situación ha cambiado por completo. En septiembre de 2024, por ejemplo, debutaron más de 1.280 juegos en Steam; en 2023 fueron 1.080 y en 2022, 953 — todas cifras muy superiores a las que se prevén en este mes.

El fenómeno no solo habla de la fuerza de convocatoria de Silksong, sino también del creciente peso del timing estratégico en la industria. Lanzar un juego durante un mes dominado por un título con tanto tirón puede significar una pérdida de visibilidad y de ventas decisiva para el éxito. Por ello, muchos desarrolladores han preferido posponer su lanzamiento para evitar quedar eclipsado.

En definitiva, la llegada de Hollow Knight: Silksong no solo marca una fecha clave para los aficionados, también ha generado un impacto notable en el conjunto del mercado de videojuegos en plataformas digitales, subrayando cómo una gran apuesta indie puede trastocar el ritmo habitual de una industria global.