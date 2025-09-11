Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: este es el empresario que le ha desbancado

En una jornada marcada por movimientos bursátiles notables, Larry Ellison logró arrebatarle el primer puesto del ranking a Elon Musk. La fortuna de Ellison se situó en unos 393.000 millones de dólares, superando a la de Musk, estimada en aproximadamente 385.000 millones, de acuerdo al Bloomberg Billionaires Index.

Este ascenso se debió al pronunciado aumento en la cotización de las acciones de Oracle, empresa de la que Ellison posee cerca del 42%, tras presentar unos resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado. La subida fue del 36% en la sesión, lo que supuso el mayor incremento en valor de patrimonio personal registrado en un solo día en dicho índice.

Sin embargo, la superioridad de Ellison fue breve. Al cierre del mercado, parte de esos beneficios se diluyeron cuando las acciones de Oracle cedieron parte de la escalada, y Musk recuperó el liderato por un margen estrecho.

Este episodio pone de manifiesto la volatilidad extrema que caracteriza las posiciones más altas en las listas de riqueza global. En los últimos tiempos, Elon Musk había mantenido el liderazgo durante casi un año, impulsado por sus intereses en Tesla, SpaceX y otros negocios. Ahora, con Ellison al frente, se abre una nueva pelea por la cima en la que influyen en gran medida los movimientos bursátiles asociados al sector tecnológico y de inteligencia artificial.

Con esto, Larry Ellison se sitúa momentáneamente como la persona más rica del mundo, aunque los expertos subrayan que estas posiciones pueden cambiar de un día para otro según los vaivenes de la bolsa y las expectativas de crecimiento empresarial.