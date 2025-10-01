Esto es lo que costó la taza de café más cara jamás servida en el mundo

Todos nos hemos quejado alguna vez al pagar un café demasiado caro, incluso cuando nos cobran un extra por añadirle hielo. Sin embargo, lo ocurrido en Dubái supera cualquier expectativa: la ciudad emiratí ha batido el récord mundial al servir la taza de café más cara de la historia, valorada en unos 580 euros.

La cadena local Roasters, con cuatro locales repartidos por Dubái, recibió el pasado 13 de septiembre la certificación oficial del Récord Guinness en su tienda insignia del centro de la ciudad tras servir esta exclusiva bebida.

La taza récord, con un precio exacto de 2.500 dirhams (unos 582 €), se preparó con el método V60 y fue servida en una copa de cristal Edo Kiriko hecha a medida. El café utilizado fue un Esmeralda Geisha de Panamá, considerado uno de los granos más selectos del mundo por sus notas florales, afrutadas y cítricas, que ofrecen una experiencia sensorial inigualable.

Para acompañar la degustación, los clientes disfrutaron de postres inspirados en la cultura japonesa, lo que reforzó el ambiente exclusivo de esta experiencia.

"Hoy es el año del récord de la taza de café más cara", declaró el juez del Guinness World Records durante la ceremonia. La organización felicitó a Roasters Specialty Coffee House con un entusiasta: “¡Son oficialmente increíbles!”.

Este logro llega poco después de que una startup cafetera con sede en Dubái, que apenas contaba con una semana de vida, sorprendiera a la industria en la prestigiosa subasta Best of Panama 2025. Allí adquirió en bloque un lote de 20 kilos de café Geisha lavado de Hacienda La Esmeralda por la asombrosa cifra de unos 558.000 euros (27.900 €/kg).

La compra, que causó un gran revuelo en el sector, consolidó aún más a Dubái como epicentro mundial del café de lujo y despertó el interés de expertos, inversores y líderes del sector a nivel global.

Dubái, siempre asociada a récords y extravagancia, también se prepara para inaugurar a finales de este año el hotel más alto del mundo: el Ciel Tower. Con 365 metros de altura, 82 plantas y más de 1.000 habitaciones, la propiedad contará además con otra marca histórica: la piscina infinita más alta del planeta, ubicada en su planta 76.