Un estudio revela que cuanto más cortos son los vídeos que consumes, peor funciona tu cerebro

El uso de vídeos de muy corta duración se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de personas en todo el mundo. Plataformas basadas en el desplazamiento infinito y el consumo rápido han impuesto un ritmo de atención marcado por la inmediatez y la estimulación constante. Este cambio en los hábitos digitales ha despertado el interés de la comunidad científica, que comienza a medir sus consecuencias a nivel neuropsicológico.

La Asociación Americana de Psicología ha abordado esta cuestión mediante un trabajo de gran escala que recopila datos de cerca de 100.000 participantes procedentes de 71 estudios distintos. El análisis concluye que el aumento del consumo de vídeos cortos, como los que predominan en TikTok, Reels o Shorts, se asocia a un peor funcionamiento cognitivo. En concreto, los investigadores detectan una reducción de la capacidad de atención, del control inhibitorio —la habilidad para frenar impulsos automáticos— y de la cognición global.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que estos efectos se repiten tanto en jóvenes como en adultos y en diferentes plataformas, lo que refuerza la consistencia de los resultados. Los autores subrayan que el papel dominante de este tipo de contenido en la vida diaria obliga a considerar sus implicaciones para la salud, el comportamiento y el bienestar general.

El fenómeno ya cuenta incluso con una denominación específica: TikTok Brain. Este término describe un patrón cognitivo caracterizado por dificultades para sostener la atención y una creciente necesidad de gratificación inmediata. Según el informe, el ciclo constante de deslizar y recibir estímulos nuevos activa repetidamente los circuitos de dopamina, reforzando hábitos de uso compulsivo y una mayor dependencia emocional del entorno digital.

En la misma línea se sitúa una revisión reciente de la Universidad de Coventry, que analizó 17 estudios centrados en el impacto de los vídeos cortos, especialmente en la Generación Z. Sus conclusiones apuntan a una relación entre el consumo frecuente de este formato y la interrupción de la atención, la reducción del funcionamiento ejecutivo y problemas de regulación emocional, con un aumento asociado de ansiedad y conductas compulsivas.

Pese a la solidez de estos indicios, los investigadores recuerdan que se trata de un campo de estudio aún joven. Por ello, reclaman más estudios longitudinales y experimentales que permitan comprender mejor los efectos a largo plazo de un modelo de consumo digital que ya forma parte central de la vida social contemporánea.