Un experimento artístico que desvela como somos realmente

Muchas veces ocultamos cómo nos sentimos y nos ponemos una máscara frente al mundo. Esta idea fue utilizada por una artista británica que invitaba a personas en la calle a escribir aquello que no se atrevían a decir. ¿Tú te atreverías a hacerlo?
Pedro Fumero rescata el proyecto de Gillian Wearing que invitaba a desconocidos a mostrar sus emociones en público
El creador de contenido especializado en arte contemporáneo y cultura conocido como @fumerini, ha publicado un vídeo en el que habla sobre un proyecto icónico de la artista británica Gillian Wearing. En la serie, realizada en 1992, la fotógrafa detenía a desconocidos en las calles de Londres y les pedía que escribieran en una hoja cómo se sentían en ese momento.
"En 1992 creó esta serie donde elegía al azar a una persona en la calle, le entregaba un folio y un rotulador, y luego la fotografiaba sosteniendo su mensaje", explica Pedro durante el vídeo.
La propuesta de Wearing fue tan sencilla como reveladora: muchas personas accedieron a participar y plasmaron en el papel pensamientos y emociones que normalmente esconden tras la máscara social que todos usamos para convivir.
Las fotografías eran completamente auténticas. La artista no corregía errores ortográficos ni modificaba ningún detalle de los retratados; su objetivo era capturar la expresión más natural y honesta posible.
"Y pasó algo increíble: un hombre trajeado escribió 'desesperado'. Un policía simplemente puso 'ayuda'. Así, muchas personas más se sinceraron. Es como si, por un momento, la artista hubiera roto esa máscara social y dejado salir lo que normalmente escondemos”, añade el creador de contenido.
El resultado fue un experimento artístico tan poderoso como humano, que invita a reflexionar sobre cómo nos mostramos ante los demás y qué pensamientos ocultamos por miedo o costumbre.
Para cerrar su vídeo, Fumero lanzó una pregunta a sus seguidores: "¿Tú eliges decir lo que realmente piensas o lo que el mundo espera de ti?". Las respuestas no tardaron en llegar: muchos usuarios compartieron sus emociones y pensamientos más íntimos, convirtiendo la publicación en un pequeño espacio de sinceridad colectiva.
