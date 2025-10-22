Se filtra la colaboración de Los Simpson con Fortnite y la comunidad explota al saber que podrán jugar en Springfield

Una nueva y potente filtración ha encendido las alarmas en el universo gamer: según diversas fuentes de dataminers, Fortnite sumaría a Los Simpson en una próxima actualización que transformaría su isla de batalla en Springfield, la ciudad de la famosa serie de animación.

Las noticias sugieren que durante la próxima "mini-temporada" el mapa de Fortnite adoptaría un diseño "cel-shaded" inspirado directamente en el estilo visual de Los Simpson, incluyendo localizaciones icónicas como la Planta Nuclear de Springfield. La duración estimada de esta colaboración se ubicaría en torno al mes, comenzando poco después del evento Fortnitemares, según los informes.

Hasta el momento, Epic Games no ha emitido un comunicado oficial que confirme la operación, por lo que todos los detalles siguen en el ámbito del rumor y la filtración. Algunos analistas recuerdan que otras colaboraciones anteriores fueron anunciadas pocos días antes del lanzamiento, por lo que la prudencia es necesaria.

El impacto de la noticia se nota no solo en los foros de jugadores, sino también en redes sociales, donde los hashtags relacionados con la colaboración se han disparado. La mezcla entre la nostalgia de Los Simpson y la naturaleza expansiva de Fortnite ha generado ilusión y curiosidad entre distintos segmentos de jugadores, desde veteranos de la serie hasta usuarios habituales del battle royale.

Si finalmente se concreta, esta colaboración podría ser una de las más ambiciosas de Fortnite en cuanto a integración temática: un mapa completamente ambientado en una franquicia popular, en lugar de clásicos añadidos de skins o localizaciones aisladas. De confirmarse, los jugadores deberán estar atentos a los próximos anuncios de Epic Games para conocer fecha, modos de juego, skins y demás detalles.