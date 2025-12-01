Se filtran nuevas imágenes de GTA 6 (y no son lo que te esperas)

Ha vuelto a ocurrir. Durante las últimas horas han salido a la luz nuevos leaks relacionados con GTA 6. Las filtraciones no revelan grandes giros argumentales ni escenas espectaculares, pero sí aportan información valiosa sobre el nivel de detalle que tendrá el sistema de animaciones. En uno de los clips, puede verse a un personaje interactuando con una bicicleta: primero la toma con las manos, después se sube a ella y, finalmente, se baja de forma natural. La secuencia, aunque simple, destaca por la fluidez de los gestos y la transición entre estados, un aspecto clave en la experiencia de juego.

La segunda animación es algo más compleja. En ella aparece el modelo de Lucía, una de las protagonistas confirmadas del juego, descendiendo de un monster truck. Los movimientos del cuerpo, la postura al apoyar los pies en el suelo y la reacción del vehículo al quedar vacío reflejan un trabajo técnico muy cuidado, incluso en esta fase previa al lanzamiento.

Los vídeos circularon con rapidez por diferentes plataformas, pero varias de las cuentas que los difundieron han desaparecido pocas horas después. Esta retirada repentina ha alimentado la idea de que la propietaria de la licencia, Take-Two Interactive, habría solicitado la eliminación del contenido por vulnerar los derechos del proyecto.

Sobre el origen de la filtración, algunos usuarios apuntan a los recientes despidos en el entorno de Rockstar como posible detonante. La teoría más extendida es que antiguos trabajadores conservarían material de desarrollo que ahora estaría viendo la luz, ya sea por descontento o como carta de presentación para futuros empleadores del sector.

El lanzamiento de GTA 6 está previsto actualmente para noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, no se espera que estas filtraciones cesen. Cada nuevo fragmento, por pequeño que sea, alimenta la expectación de una comunidad que aguarda desde hace más de una década la llegada de una nueva entrega.