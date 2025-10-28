Fortnite x Los Simpson: conoce todos los detalles de la esperada colaboración

La unión entre Fortnite y Los Simpson ya es una realidad. Epic Games ha confirmado que el popular battle royale estrenará su nueva temporada inspirada en la serie animada creada por Matt Groening, en lo que promete ser uno de los crossovers más ambiciosos del año.

El primer adelanto, publicado en la cuenta oficial de Los Simpson, muestra a los extraterrestres Kang y Kodos aterrizando en la isla del juego y sembrando el caos. Jonesy, Headhunter y Fishstick intentan detenerlos, aunque este último acaba convertido en palitos de pescado, mientras el resto de personajes son abducidos. Todo el clip mantiene una estética completamente simpsonizada, confirmando que veremos versiones animadas al estilo Springfield de varios personajes de Fortnite.

Según la información oficial, el evento de Los Simpson en Fortnite dará comienzo el sábado 1 de noviembre. Este marcará el final de la temporada actual y servirá como introducción a la siguiente, con una ambientación centrada en la icónica ciudad de Springfield. Diversas filtraciones apuntan a que el mapa sufrirá modificaciones, incorporando lugares emblemáticos como la Central Nuclear o el Bar de Moe.

También se esperan skins temáticas de Homer, Marge, Bart y Lisa, además de otros personajes secundarios que podrían aparecer como parte de las recompensas o el pase de batalla.

Tras la finalización del evento principal, Fortnite entrará en mantenimiento durante unas horas antes de liberar el nuevo parche y permitir el acceso a la nueva temporada, que contará con un pase de batalla renovado y desafíos especiales inspirados en la serie.

Con esta colaboración, Epic Games continúa ampliando su universo con franquicias de la cultura popular, y esta vez lo hace con una de las más queridas y reconocibles de la televisión mundial. Springfield llega, por fin, al universo de Fortnite.