Game Freak, los creadores de Pokémon, presentan Beast of Reincarnation, un RPG ambientado en un Japón postapocalíptico

Game Freak lleva décadas asociada a una de las franquicias más influyentes del videojuego gracias a Pokémon, pero su catálogo incluye también proyectos menos convencionales. Beast of Reincarnation, su próximo juego, se enmarca en esa vertiente alternativa del estudio y corresponde al proyecto que hasta ahora se conocía como Gear Project. El juego ha mostrado nuevas imágenes durante el último Xbox Developer Direct, donde sus responsables han ofrecido los primeros detalles sobre su planteamiento jugable y narrativo.

La historia se sitúa en el año 4026, en una versión de Japón devastada por una plaga que ha alterado el equilibrio natural. Como consecuencia, han surgido los llamados "malefactos": criaturas y animales fusionados con la propia naturaleza, dominados por la furia. La protagonista, Emma, posee una habilidad especial que le permite enfrentarse a estas entidades y liberarlas, devolviéndoles su estado original. Junto a ella viaja su perro, una figura central tanto en el desarrollo narrativo como en la jugabilidad.

El director del proyecto es Kota Furushima, quien anteriormente trabajó en Pokémon Ultrasol y Ultraluna y Pokémon Espada y Escudo como planificador de batallas. Parte de esa experiencia se ha trasladado al diseño de criaturas, aunque el enfoque es distinto. En esta ocasión, el equipo ha querido profundizar en el vínculo entre los dos protagonistas, articulando la experiencia como un "RPG de una persona y su perro", según describen sus propios creadores.

En el apartado jugable, Beast of Reincarnation combina combate por turnos con elementos de acción. Antes de iniciar los enfrentamientos, el jugador podrá optar por aproximaciones directas o más sigilosas, lo que influirá en el desarrollo del combate. Durante las batallas, será posible controlar a ambos personajes y ejecutar acciones conjuntas, reforzando la idea de cooperación constante. Además, el progreso se articulará a través de un árbol de habilidades que permitirá mejorar las capacidades tanto de Emma como de su compañero.

El juego se lanzará este verano y estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass. Con esta propuesta, Game Freak busca mostrar una faceta distinta de su trabajo, apostando por una ambientación más oscura y una narrativa centrada en la relación entre sus protagonistas.