¿GTA 6 volverá a retrasarse? Surgen nuevos rumores que aseguran que así será

Grand Theft Auto 6 lleva años concentrando la atención de jugadores, analistas y estudios rivales de Rockstar. Cada avance oficial y cada filtración han alimentado una expectación sin precedentes, reforzada por la trayectoria de Rockstar Games y por el impacto histórico de entregas anteriores de la saga. No obstante, a medida que se acerca la ventana de lanzamiento prevista, vuelven a surgir interrogantes sobre el estado real del proyecto.

Las dudas más recientes llegan de la mano del periodista Jason Schreier, una de las voces más reconocidas en la información sobre la industria del videojuego. En un episodio del podcast Button Mash, Schreier explicó que, según las últimas informaciones de las que dispone, GTA 6 podría no estar todavía "content complete", un término clave dentro del desarrollo de videojuegos. Esto significa que el título aún estaría cerrando niveles, misiones y contenidos que finalmente formarán parte del producto final.

En el proceso habitual de producción, alcanzar el estado de "content complete" supone haber definido todo el contenido principal del juego, antes de centrarse de lleno en la fase de corrección de errores y pulido. Schreier matizó que incluso en esa etapa final siempre existen ajustes y posibles incorporaciones, pero reconoció que el hecho de que todavía se estén finalizando elementos importantes introduce un grado de incertidumbre en el calendario.

GTA 6 estaba inicialmente previsto para 2025, pero Rockstar ya ha modificado sus planes en varias ocasiones. Primero, el lanzamiento se desplazó a mayo de 2026 y, posteriormente, se fijó una nueva fecha: el 16 de noviembre de 2026. Sobre esta última, Schreier fue cauto y señaló que resulta "difícil de decir" si el estudio podrá cumplirla con total seguridad, aunque la percibe como más sólida que las anteriores.

El periodista recordó además que Rockstar no se conforma con estándares medios y que la búsqueda de la perfección es una constante en sus grandes producciones. En ese sentido, la compañía cuenta con cierto margen adicional, ya que su año fiscal no concluye hasta el 31 de marzo. Esto ofrece un pequeño colchón temporal en caso de que sea necesario ajustar plazos.

Por ahora, no hay confirmación oficial de un nuevo retraso. Sin embargo, la experiencia demuestra que Rockstar prioriza la calidad final del producto, incluso si eso implica volver a aplazar uno de los lanzamientos más esperados de la década.