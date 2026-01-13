Hytale, el esperado sandbox que quiere competir con Minecraft: claves de su lanzamiento

El lanzamiento de Hytale se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados del año en el sector de los videojuegos. Después de un periodo prolongado de desarrollo y fases de acceso anticipado para creadores de contenido, el título producido por Hypixel Studios abre hoy oficialmente sus servidores para todo el público. Trata de una propuesta sandbox con elementos de construcción, exploración y supervivencia que ha generado enormes expectativas entre los aficionados.

Para los jugadores en España y buena parte de Europa, Hytale estará disponible a las 18:00 horas (CET), momento en el que se activará el lanzamiento global en múltiples regiones. Esta hora de lanzamiento se anunció oficialmente junto con la confirmación de las ventanas de salida para cada huso horario, permitiendo a los usuarios planificar su acceso desde el primer minuto.

El lanzamiento global se ha escalonado de forma que coincida con las tardes en Europa y las mañanas en América. En la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, el juego se podrá iniciar a las 12:00 (hora local), mientras que en la costa oeste americana será a las 09:00 (hora local) cuando los servidores abran oficialmente.

Antes de que Hytale esté disponible, los usuarios pueden —y se recomienda— descargar el launcher oficial desde las plataformas de distribución autorizadas. El lanzamiento del cliente previo al estreno permite que el proceso de instalación esté completado de antemano, evitando esperas y cuellos de botella en el momento de apertura de servidores.

A diferencia de otros lanzamientos de alta demanda, Hytale no requiere preordenar para jugar desde el primer minuto; basta con tener una cuenta en la plataforma donde se vaya a adquirir el título y haber descargado el launcher. La activación del acceso se produce automáticamente al llegar la hora de lanzamiento en cada región.

El estreno de Hytale ha sido acompañado por un intenso seguimiento en redes sociales y comunidades de jugadores, donde muchos esperan compartir estrategias, modding personalizado y retos cooperativos. La combinación de construcción libre, combate y exploración lo posiciona como un competidor directo de títulos consolidados en el género de mundo abierto.

Con el reloj marcando las horas previas al acceso global, millones de jugadores en Europa y América se preparan para iniciar sus primeras partidas, marcar territorio y descubrir todo lo que Hytale promete ofrecer desde el primer día.