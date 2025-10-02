Indignación y cancelaciones entre los usuarios de Game Pass después de la histórica subida de precio

Microsoft ha activado nuevas tarifas para los planes de Game Pass en España, incrementando de forma significativa el coste mensual de la suscripción Ultimate. El precio ha pasado de 17,99 € a 26,99 €, lo que representa una subida cercana al 50 % respecto a la tarifa anterior. La compañía justifica esta subida mencionando la inclusión de más títulos en su biblioteca, mejoras en el servicio de juego en la nube y nuevos beneficios como Ubisoft+ Classics.

Sin embargo, esta explicación no ha convencido a gran parte de la comunidad del mundo de los videojuegos. Varios medios recogen quejas generalizadas de usuarios que consideran que las novedades aportadas no compensan el elevado aumento de coste. Muchos apuntan que Microsoft está penalizando a aquellos que ya confiaban en el servicio por su relación calidad-precio y critican que algunos beneficios anunciados no se adaptan a todos los usuarios o plataformas.

Las cancelaciones ya han empezado. Algunos suscriptores declaran que el nuevo precio hace que el servicio pierda sentido frente a adquirir títulos específicos o buscar alternativas más económicas. La percepción general es que Game Pass, que en su origen se consideraba una ventaja competitiva significativa para Microsoft, empieza a parecer menos sostenible en su nuevo modelo.

Pese a las críticas, Microsoft ha comenzado a aplicar automáticamente los cambios a los suscriptores actuales, sin opción inicial de mantener los precios antiguos, lo que ha alimentado aún más el malestar. La respuesta de la empresa, por ahora, se ha limitado a explicar los beneficios añadidos y asegurar que buscan mantener el valor del servicio, pero muchos usuarios sienten que el coste convertido en barrera podría poner en riesgo la fidelidad de su comunidad.