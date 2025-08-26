Kick se podría enfrentar a una multa multimillonaria tras la muerte en directo del streamer Jean Pormanove

Tras el trágico fallecimiento de Jean Pormanove durante una retransmisión en la plataforma Kick, la compañía enfrenta una investigación en varios frentes. Aunque se trata de una empresa australiana, su actuación podría acarrear consecuencias significativas en su país de origen.

La legislación australiana de seguridad digital contempla sanciones para entidades que no impidan el acceso de menores a contenidos inapropiados, lo que podría traducirse en sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (equivalentes a unos 31,7 millones de euros) para plataformas que no cumplan con estas obligaciones.

El caso ha escalado rápidamente en repercusión tras la muerte de Jean Pormanove, quien durante su emisión fue víctima de humillaciones y agresiones físicas a manos de otros participantes. Este episodio ya está bajo investigación judicial en Francia y ha activado una revisión de la regulación vigente por parte del gobierno galo.

Kick ha procedido a prohibir las cuentas de los streamers que participaron en el incidente y ha anunciado una revisión de sus contenidos en lengua francesa. Además, la ministra francesa digital Clara Chappaz calificó los sucesos como un horror absoluto y responsabilizó a la plataforma por el escaso control aplicado.

Paralelamente, la Fiscalía de Niza ha ordenado la realización de una autopsia, cuyos resultados preliminares descartan la participación de terceros como causa del fallecimiento, aunque apuntan a posibles orígenes médicos o toxicológicos, con nuevos análisis en curso.

En resumen, Kick no solo está en el centro del escrutinio judicial francés, sino que también podría enfrentarse a una sanción económica sin precedentes en Australia, por su responsabilidad en la difusión de un contenido potencialmente dañino.