Kick toma medidas y banea a todos los streamers vinculados al caso Jean Pormanove

La plataforma Kick ha anunciado que ha baneado todas las cuentas de los streamers implicados en las retransmisiones en las que ocurrió la muerte de Jean Pormanove, durante el extenso programa transmitido en vivo en el que el creador de contenido sufrió humillaciones en directo. La plataforma ha comunicado su total disposición a colaborar con la justicia francesa.

Paralelamente, la Fiscalía de Niza ha abierto una investigación judicial para esclarecer las causas del fallecimiento de Jean Pormanove, de 46 años. Se ha ordenado realizar una autopsia y se investiga si existió algún delito, así como el papel de los co-streamers y la plataforma.

La ministra delegada francesa para la Inteligencia Artificial y asuntos digitales, Clara Chappaz, calificó la situación como un horror absoluto en sus declaraciones públicas. Adelantó además que había remitido la denuncia al regulador audiovisual Arcom y al portal gubernamental de denuncias Pharos, recordando que la responsabilidad de las plataformas frente a contenidos ilícitos no es opcional, sino legal.

Desde diciembre de 2024, medios como Mediapart ya habían denunciado un patrón de maltrato reiterado hacia personas vulnerables en la plataforma Kick, donde Jean Pormanove era objeto de humillaciones y abusos promovidos como entretenimiento.

Ahora, con una investigación en curso, la polémica ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar los sistemas de vigilancia y moderación de contenido en directo, especialmente en plataformas que fomentan formatos extremos y buscan la viralidad a cualquier costo.

Las medidas de Kick y la respuesta coordinada de las autoridades francesas abren una fase crucial en la regulación del contenido streaming. En los próximos días se espera que la autopsia y las declaraciones de los implicados arrojen luz sobre los límites éticos del entretenimiento en directo y la protección que deben ofrecer plataformas y reguladores.