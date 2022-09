La streamer baneada por tener sexo en Twitch vuelve a tendencias por lo mismo: "¡No es un vídeo nuevo!"

Kimmikka (o Kim_Mikka_, como ella firma a veces) está lejos todavía de ser una estrella de Twitch, pese a que aficionados al stream de todo el mundo no solo la conocen sino que la han visto en situaciones íntimas. A finales de agosto, la peruana tuvo la ocurrencia de grabarse mientras mantenía relaciones sexuales, en un directo resubido por innumerables viciosos de las redes.

La imprudencia le costó un ban en Twitch de siete días pese a que no se veía nada explícito, pero también una fama que multiplicó por 50 sus seguidores en sus perfiles públicos, no solo en la plataforma de Amazon. Quizá por eso muchos se han creído que la streamer decidió repetir la jugada.

Arab, un creador de contenido polémico de por sí, aseguró que Kimmika había vuelto a "hacerlo", publicando desde sus perfiles sociales un clip de la peruana en clara actitud... ejem, copulativa. Tan deseosas de nuevos salseos y más si son picantes, las redes sociales se han hecho eco del asunto, y algunos medios internacionales (y streamers españoles) daban por buena la información. No te creas todo lo que sale en internet.

Ha tenido que salir la protagonista del clip a asegurar (en varios idiomas) que la información es inexacta: efectivamente es ella y claramente está haciendo lo que se sospecha, pero el clip no es nuevo. Algo que se hace todavía más evidente al ver el notable cambio de estilismo que hizo desde su baneo. Ayer lo comentaba frente a 1700 personas en directo, récord absoluto de su canal.

Que no haya recaído en malas costumbres (de cara al público al menos) no significa que no juegue con la sensualidad en sus redes. En Twitch pasó de 231 seguidores a más de 9000 ("over nine thousand!"), un crecimiento similar en Twitter y en Instagram supera los 22.000 followers, hitos que celebra contentísima.

Al cierre de esta noticia no hemos podido contactar todavía con Kimmiko, pero todo apunta a que la streamer ha reconducido su carrera y tampoco reniega de un pasado travieso. Quién sabe si estamos frente al nacimiento de una Amouranth latina...