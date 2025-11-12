¿League of Legends 2? Un rumor apunta al lanzamiento del LoL 2 para 2026

El final de la temporada competitiva de League of Legends ha dejado una gran sorpresa para los aficionados del popular MOBA de Riot Games. Apenas unos días después de la conclusión de los Worlds 2025 —que coronaron a Faker con su sexto título mundial—, varios rumores apuntan a que la compañía podría estar desarrollando una secuela directa del juego: League of Legends 2.

El rumor, que comenzó a circular en las plataformas chinas Weibo y Hupu, sostiene que Riot estaría trabajando en una versión completamente nueva del título, con un lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2026. Según estas filtraciones, el nuevo juego mantendría la esencia competitiva y las mecánicas básicas del LoL original, pero apostaría por un salto técnico significativo.

Entre las posibles novedades, se menciona la introducción de un nuevo motor gráfico, mejoras visuales y de rendimiento, e incluso la posibilidad de una transición parcial del entorno 2D a 3D. También se especula con una revisión profunda de las habilidades de los campeones y con ajustes en el equilibrio general del juego, con el objetivo de hacerlo más justo y moderno para los nuevos jugadores.

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends ha mantenido una posición de liderazgo dentro del género MOBA y en el ecosistema de los esports, con millones de jugadores activos y una escena competitiva que continúa creciendo. La posibilidad de una secuela despierta tanto expectación como incertidumbre entre los fans, que temen que un cambio tan drástico afecte a la identidad del título original.

Por ahora, Riot Games no ha hecho declaraciones oficiales sobre estos rumores. No obstante, la comunidad ya debate en redes sociales si este supuesto LoL 2 sería una evolución necesaria o un riesgo para uno de los videojuegos más influyentes de la historia reciente.