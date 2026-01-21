¿Llegará GTA 6 a Nintendo Switch 2? Un rumor reabre el debate sobre su lanzamiento multiplataforma

La incógnita sobre las plataformas en las que se publicará GTA 6 continúa alimentando especulaciones. Aunque Rockstar Games solo ha confirmado oficialmente el lanzamiento del juego en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, en los últimos días ha ganado fuerza un rumor que apunta a una posible versión para Nintendo Switch 2, la consola que la compañía japonesa aún no ha presentado de manera oficial.

El origen de esta información se sitúa en un mensaje publicado en la red social X por el insider conocido como Kiki Talkz. Según explicó, habría hablado recientemente con una fuente en India que le aseguró que GTA 6 llegaría a Switch 2 el mismo día que a las consolas de Sony y Microsoft. El propio filtrador reconocía, no obstante, que mantiene una apuesta con dicha fuente y que, personalmente, duda no solo del lanzamiento simultáneo, sino incluso de que el juego llegue finalmente a la consola de Nintendo.

En su mensaje, Kiki Talkz señalaba que ninguna de las fuentes habituales con las que contacta ni personas vinculadas a Rockstar Games le han confirmado esta información. Pese a admitir que su interlocutor cuenta con un historial decente en filtraciones anteriores, el insider se mostraba escéptico y sugería que podría tratarse de una información poco fiable.

El rumor ha sido suficiente para reactivar el debate entre jugadores y analistas. Por un lado, algunos recuerdan que GTA V terminó llegando a plataformas muy diversas, aunque siempre de forma escalonada. Por otro, existen dudas técnicas sobre si una hipotética Switch 2 tendría la potencia suficiente para ejecutar GTA 6 en condiciones similares a las consolas de nueva generación, algo que Rockstar no ha aclarado en ningún momento.

A día de hoy, no existe confirmación oficial por parte de Rockstar Games ni de Nintendo sobre esta posibilidad. Tampoco se ha anunciado ninguna adaptación del título a consolas híbridas o portátiles. La información disponible se limita, por tanto, a rumores y comentarios no verificados.

Mientras tanto, GTA 6 sigue previsto para su lanzamiento en noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Cualquier novedad sobre una posible versión para Switch 2 dependerá de futuros anuncios oficiales, que por ahora siguen sin producirse.