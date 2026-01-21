Logran un mod histórico que permite el juego cruzado entre Minecraft y Hytale

Hace apenas unos días, la comunidad de modding alrededor de Hytale y Minecraft ha alcanzado un hito técnico que muchos creían inalcanzable: un mod que consigue juego cruzado entre los dos juegos, permitiendo que jugadores de ambos títulos compartan partida en un mismo servidor, interactuando y viendo a otros como si fuera una sesión común.

El mod, desarrollado por un usuario conocido como iamcxv7 y divulgado a través de plataformas como Reddit, utiliza métodos avanzados para traducir la información entre Minecraft y Hytale, de forma que las acciones de un jugador en un juego se reflejen en el otro. En las demostraciones públicas se puede observar cómo los personajes se mueven, interactúan con bloques y mantienen comunicación mediante chat, a pesar de las diferencias técnicas entre ambos mundos.

Esta innovación llega en un momento clave: Hytale acaba de lanzarse en acceso anticipado y su comunidad de modders está creciendo con rapidez, experimentando con capacidades técnicas que van desde ejecutar juegos antiguos dentro de su entorno hasta integrar elementos de otros títulos.

El mod de crossplay todavía está en desarrollo y tiene limitaciones importantes. Entre ellas, la sincronización completa de los mundos está incompleta y algunos aspectos como la generación de mapas o la representación de ciertos bloques exclusivos de Hytale aún no funcionan de manera óptima. Aun así, los modders han logrado establecer la base técnica del proyecto y permiten que los jugadores se vean y se comuniquen entre sí.

La estructura similar de ambos juegos —ambos basados en entornos de sandbox con voxeles y crafting— ha facilitado este tipo de experimentación, aunque el nivel de integración logrado hasta ahora supera las expectativas iniciales de muchos observadores y aficionados.

Este desarrollo subraya el papel central que tiene la comunidad en la expansión y personalización de experiencias de juego. Aunque todavía no existe una solución final ni oficial para un juego cruzado completo entre Minecraft y Hytale, los avances actuales muestran que, con suficiente dedicación, las barreras técnicas entre distintas plataformas y títulos pueden superarse mediante creatividad e innovación de los usuarios.

A medida que el mod evolucione, es probable que otros desarrolladores se sumen y amplíen sus capacidades, lo que podría acercar aún más el concepto de juegos interconectados entre franquicias diferentes.