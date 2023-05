Los mejores trucos para exprimir el Zelda: Tears of the Kingdom

Todo el planeta está disfrutando de la obra maestra de Nintendo de manera simultánea y es una experiencia maravillosa. Yo he dejado de jugar los cinco minutos que tardo en teclear esto para compartir con vosotros unos truquitos para sacar más rendimiento a vuestra partida. Y no, no me refiero a consejos para tunear las mejores máquinas con la Ultramano, las combinaciones de flechas más potentes o los mejores salteados de setas. No no no. Hablo de trucos de verdad. Tomad nota.

PIDE UNA BAJA MÉDICA

No es tan difícil fingir una enfermedad para conseguir unos días (¿unas semanas? ¿unos meses?) extra en casita. Si no tienes dotes interpretativas para fingir un reuma o un lupus… ¿has pensado en partirte una pierna? Una puerta mal cerrada, un mal apoye en un escalón y BAM, ESCAYOLA Y VERANITO EN HYRULE.

BATIDOS DE PROTEÍNAS

Si son buenos para los astronautas y para los culturistas, ¿por qué no van a ser buenos para ti? Prepárate tus polvitos en recipientes de cuatro o cinco litros, una pajita y no tendrás que parar a cocinar. ¡Así será más fácil domesticar tu caballo!

PAÑALES PARA ADULTOS

Los tienes en cualquier centro comercial , y son mano de santo. Olvídate de perder el tiempo con esas nimiedades pero…

TOALLITAS DE BEBÉ

No tienes por qué oler mal. Aprovecha tu viaje al centro comercial al coger polvos proteicos y pañales, para abastecerte de este producto de limpieza imprescindible para no perder un momento. Yo he conseguido hacer lavado completo con una mano mientras con la otra me pasaba un santuario particularmente complejo.

EL MÓVIL AL CONGELADOR

¿No pensaste nunca que pasabas demasiado tiempo con el móvil? Pues esta es tu ocasión. Chao correos del jefe, llamadas de tu familia, del colegio de tus hijas. Deshazte de este

molesto aparato y consigue el ambiente que necesitas para continuar tu misión en la vida. Porque esta es tu vida ahora. Lo sabes. Es tu vida.