Una novia por Navidad, la microcomedia romántica en vertical protagonizada por Carla Flila y Marina Baeza que llega a Flooxer el 23 de diciembre

Una novia por Navidad llega el próximo 23 de diciembre a Flooxer. Se trata de la primera serie vertical de atresplayer que cuenta la historia de Sofía y Marina y que promete ser el mejor plan para estas navidades.

La trama sigue a Sofía, cuya Navidad se complica tras sufrir una ruptura inesperada, volver a convivir con su familia y verse atrapada en los típicos tópicos navideños. Su único refugio aparece en Marina, con quien siente una conexión especial… hasta que descubre que es la novia de su hermano.

Un narrador clásico de comedia romántica guía el relato de Sofía en un viaje de autodescubrimiento, enredos y romance encubierto. La gran pregunta de la serie será si estas serán finalmente unas navidades felices para Sofía y Marina.

Todos los detalles de Una novia por Navidad

Flooxer, la plataforma joven de atresplayer, apuesta por Marina Baeza y Carla Flila para protagonizar el nuevo formato, que contará con 54 episodios y se estrenarán todos a la vez. Los episodios, que contarán con una duración de 1 a 3 minutos, están diseñados como capítulos entrelazados que suponen la opción perfecta para hacer un maratón.

Con este proyecto, el grupo audiovisual introduce en España el formato del microdrama, un fenómeno global que ya triunfa en Latinoamérica y Asia por su capacidad de captar a las nuevas audiencias con historias breves, ágiles y pensadas para dispositivos móviles. La serie es una producción de Atresmedia creada y creada por Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer en colaboración con La Charito Films.