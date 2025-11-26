Los momentos más calientes de Mostopapi y su canal

El canal de Mostopapi en YouTube lo tuvo claro desde el principio: el sexo vende. Para un creador que lleva ya casi una década haciendo sus pinitos en la plataforma, la constancia y la fidelidad a su estilo sin filtros han sido clave para que su popularidad siga creciendo en los últimos años.

Su nombre real es Vicente Ndongo, tiene 31 años y los dos primeros de su vida los pasó en Guinea Ecuatorial. A mediados de los noventa se trasladó con su familia a España, concretamente a Bilbao, un entorno muy distinto a las playas centroafricanas de su infancia, pero al que se adaptó con facilidad gracias a su carácter extrovertido y sus habilidades futbolísticas.

Fue esa misma soltura la que lo animó a lanzarse a la calle para preguntar sin tapujos por las costumbres sexuales de adolescentes y veinteañeros. Empezó grabando con un móvil y equipo casi improvisado, pero con los años ha refinado tanto su estilo de entrevistas como la calidad técnica de sus vídeos.

Tras experimentar con temáticas complejas (racismo, consultorios subidos de tono o incluso algún intento musical) Mostopapi descubrió que lo que realmente funcionaba era su contenido sobre sexualidad, relaciones, fantasías y tabúes. Su descaro y su capacidad para hacer que cualquiera se suelte al hablar lo convirtieron en un personaje reconocible en las calles… y más tarde, en redes.

El ya mítico "¿Pero qué pasa, Romeos?" le ha ganado millones de seguidores entre YouTube, donde ha consolidado un estilo propio y un carisma natural que le ha abierto las puertas a algunos de los creadores más grandes del panorama. Influencers conocidos han pasado por su formato como son Plex, Fati Vazquez, Angela Mármol o Dalas demostrando que su mezcla de humor, tensión y naturalidad funciona a la perfección. Su serie habitos con, continua activa y sólo en 2025 ha publicado más de14 capítulos nuevos.

¿Salseo? ¿Indiscreción? ¿Un salido? Se le puede ver de muchas formas, pero la sensación que se te queda después de cualquiera de sus vídeos solo es una: buen rollo.