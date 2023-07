Muere el influencer de 30 años Remi 'Enigma' Lucidi al caer de un rascacielos mientras se grababa

Entre todas las categorías de contenido que se hacen virales en redes sociales, la de las personas que arriesgan sus vidas subiendo sin permiso ni medidas de seguridad a grandes alturas es una de la que deja resultados más trágicos. El influencer francés Remi Lucidi, conocido como Remi Enigma en redes, ha sido el último en perder la vida grabando este tipo de vídeos, después de que se precipitase desde el piso número 68 de un rascacielos de Hong Kong.

La muerte de este influencer habría ocurrido, según las autoridades de Hong Kong, el pasado sábado por la tarde, cuando Remi decidió colarse en uno de los rascacielos más conocidos de la ciudad, el Tregunter Tower. Engañó al personal de seguridad y dijo que iba a visitar a un amigo que vivía en la planta 40, y para cuando pudieron comprobar si decía la verdad, el influencer ya estaba subiendo en ascensor hasta la azotea del edificio. Cuando llegaron arriba, la trampilla estaba abierta pero no había ni rastro del influencer, que debió ocultarse. Pocos minutos después, una de las empleadas que trabajaba en el ático del edificio vio cómo Remi daba golpes en el cristal, y llamó a la policía, pero no llegaron a tiempo para rescatarlo.

Al contrario de lo que se podría pensar, Remi Enigma no era una figura especialmente popular en redes sociales, apenas acumulaba unos cuantos miles de seguidores. Su canal de YouTube ya no está disponible, y sus post de Instagram se han llenado de mensajes de despedida y también de reflexión sobre el peligro de este tipo de contenidos para redes. Gran parte de las imágenes de Remi mostraban que no utilizaba ninguna medida de seguridad para cometer estas intrusiones ilegales, y que incluso jugaba a apoyar un solo pie para mantenerse en equilibrio.