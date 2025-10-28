La nueva consola de Xbox podría salir a la venta con un precio de 1.200 dólares: ¿nos estamos volviendo locos?

La industria del videojuego se prepara para una nueva era tecnológica, pero también para una subida de precios sin precedentes. De acuerdo con proyecciones recientes, la próxima consola de Xbox podría alcanzar los 1.200 dólares, una cifra que la situaría muy por encima de cualquier otro modelo anterior.

El dato procede de estimaciones elaboradas por el insider Kepler, que apuntan a un incremento generalizado de los costes de producción: chips más potentes, placas base de última generación y sistemas de refrigeración avanzados. Todo ello elevaría el precio de fabricación hasta un punto en el que Microsoft no podría asumir subsidios, una práctica común en generaciones anteriores para mantener precios más competitivos.

Sarah Bond, presidenta de Xbox, alimentó las especulaciones al afirmar recientemente que la próxima consola ofrecerá "una experiencia muy premium y de alta gama". Sus palabras se interpretan ahora como una confirmación indirecta de la estrategia de la compañía: apostar por un producto de lujo, destinado a un público dispuesto a pagar más por rendimiento, calidad gráfica y exclusividad.

A diferencia de lo ocurrido en otras etapas del sector, el hardware ya no se abarata con el tiempo. La creciente demanda de componentes avanzados y la complejidad de los sistemas de refrigeración están empujando a los fabricantes a trasladar los costes al consumidor final.

Mientras Sony planea mantener un equilibrio entre potencia y accesibilidad con su futura PS6, Microsoft podría optar por un modelo más elitista, ampliando la brecha entre las consolas premium y las estándar.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre precios o especificaciones, todo apunta a que 2027 será un año decisivo para el gaming. Si se cumplen las previsiones, la nueva Xbox podría redefinir el concepto de consola… y también el límite de lo que los jugadores están dispuestos a pagar.