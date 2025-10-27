El nuevo video de Britney Spears al volante desata preocupación entre sus seguidores

La cantante Britney Spears siempre ha estado en el ojo público, tanto por su carrera como por su vida privada, lo que le ha generado grandes problemas personales y algunos periodos de desaparición mediática, asociados a su imagen pública de fiestas y excesos.

El pasado 25 de octubre, se mostró a la artista conduciendo de manera temeraria tras cenar en un restaurante de California. En las imágenes captadas por los paparazzi, se la ve realizando giros bruscos, invadiendo carriles y desobedeciendo normas básicas de tráfico.

Testigos comentan que Britney estaba totalmente desorientada y que, al llegar a su casa, no pudo abrir la puerta. Fuentes de Daily Mail comparan su actitud con episodios de 2007, cuando la cantante parecía desbordada por la fama y la atención constante de los medios.

Britney Spears pareció darle a sus seguidores de Instagram una excusa peculiar para justificar su errática forma de conducir durante el fin de semana.

"Si alguien se pregunta si la doble no era yo... ", escribió la Princesa del Pop.

La familia de Britney está preocupada por su bienestar y el de sus hijos, y teme que vuelva a verse atrapada en el sensacionalismo que la ha acompañado desde muy joven.