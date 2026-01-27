Nuevos rumores sobre GTA 6: el juego podría estrenarse primero en digital y retrasar la versión física con el objetivo de evitar filtraciones

Grand Theft Auto 6, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, ha sido objeto de filtraciones y especulaciones desde hace tiempo. A pesar de que aún no existe confirmación oficial por parte de Rockstar Games y su editora Take-Two Interactive sobre cómo se distribuirán las distintas ediciones, diversas fuentes cercanas al sector aseguran que la versión física no llegaría el mismo día que la edición digital.

El origen de esta información se atribuye a Graczdari, un insider europeo con historial de filtraciones precisas en el pasado, que habría compartido estos detalles con el medio polaco PPE.pl. Según él, la editora estaría considerando un lanzamiento en digital "day one" y posponer la versión en disco para evitar que copias anticipadas lleguen a tiendas y se filtren en internet antes de tiempo.

Las estimaciones sobre el momento en que podrían llegar las copias físicas varían. Algunas fuentes mencionan que podrían aparecer en tiendas tres o cuatro semanas después del estreno digital, mientras que otras sitúan esa fecha mucho más lejos, incluso en los primeros meses de 2027.

Esta estrategia estaría motivada por el deseo de reducir los spoilers y las filtraciones prematuras de contenido del juego, un problema recurrente en la industria y que GTA 6 ya ha sufrido en fases de desarrollo, con materiales publicados antes de su presentación oficial.

Rockstar Games y Take-Two aún no han emitido un comunicado oficial al respecto. No obstante, la comunidad de jugadores sigue a la espera de confirmaciones formales sobre el calendario de lanzamiento y las ediciones disponibles desde el primer día. Lo que sí parece claro es que la modalidad de distribución podría ser diferente a la de entregas anteriores de la saga, con un mayor énfasis inicial en las ventas digitales, dejando el formato físico como una opción posterior para quienes prefieren poseer el juego en disco.

Hasta que la compañía confirme los detalles, los rumores continuarán alimentando la conversación entre aficionados y analistas del sector.