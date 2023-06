El obsceno Dios romano Liber, defensor de la libertad de expresión

No es muy conocido, pero sin duda es mi Dios romano favorito.

Líber fue el Dios del vino, de la fertilidad y, sobre todo, de la libertad. Junto a su mujer, la diosa Libera, y a la diosa Ceres, formó la triada del monte Aventino, mucho más entretenida que mi Santísima Trinidad.

El patronazgo de Liber fue de los más grandes de Roma. La clase menos poderosa de ciudadanos (la plebe) lo asociaba con determinadas formas de desobediencia a la autoridad civil y religiosa reclamada por la élite patricia republicana de Roma.

Es decir, Liber, en lugar de ser un Dios, como el resto, que caminase de la mano de los poderosos, promovía justo lo contrario, el cuestionamiento del poder establecido. Era, sin lugar a dudas, el Dios más revolucionario del panteón romano.

Además, durante sus fiestas, las Liberalia, los jóvenes romanos celebraban su pase a la mayoría de edad y los ciudadanos llevaban su primera toga virilis, llamada también toga libera (la "toga de Liber" o la "toga de la libertad").

Estos nuevos ciudadanos inscribían su ciudadanía en el foro y eran entonces libres para votar, para salir de la domus de su padre, para elegir una pareja para casarse y, gracias a la dotación de la virilidad de Liber, padres de sus propios hijos.

Hemos visto cómo, hace no mucho, se montaba cierto revuelo porque no sé quién había sacado en procesión un "santísimo coño". Pues bien, esto no tiene nada de especial.

Durante las Liberalia, los romanos paseaban un carro con un enorme falo, mientras iban cantando todo tipo de canciones obscenas y cada cual hacía lo que le venía en gana, sin ningún límite. Durante aquellos días, la libertad de expresión era absoluta.

En medio de esta especie de procesión o triunfo, la matrona romana más honesta y calificada tenía que coronar el simulacro del phallus con cuya ceremonia creían poner a cubierto de los encantamientos y sortilegios los campos y las semillas que se habían sembrado. Mujeres hermosas coronadas de hiedra estaban sentadas a las puertas del templo de Baco, teniendo delante de sí una especie de ara y un licor compuesto con miel y agua que ofrecían a los que pasaban para que hicieran libaciones a este Dios amigo de Liber.

Las Liberalia terminaron asociadas a las famosas "Bacanales" y, como a la autoridad nunca le gusta que se le desmande el rebaño, fueron difamadas y perseguidas.

Aún así, 2000 años después, todavía de vez en cuando alguien saca en procesión unos genitales como símbolo de libertad y rebeldía y afirmación de la vida. Amén. ¡Viva Líber!