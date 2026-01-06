TRALARÁ
Las provincias que más porno ven en España: ¿en qué territorio se consume más?
El Estudio sobre Hábitos Sexuales de Diversual resume cuáles son los territorios en los que se consume más pornografía en España, siendo cinco veces al mes la media más baja y casi diez la más alta. ¿Adivinas qué provincias son las que más porno ven?
1- Palencia
Palencia tiene el curioso honor de liderar la lista de las provincias que consumen más pornografía, y por mucho: los palentinos ven pornografía, según este estudio, 9,8 veces al mes.
2- Segovia
Los castellanos están que se salen, ya que Segovia es la segunda en el ranking, con un consumo de pornografía de 8,8 días al mes.
3- Almería
Le sigue de cerca Almería, que muestra en este estudio un consumo medio de porno de 8,6 días por mes.
4- Ávila
Y los castellanos vuelven a la carga; en este caso, con Ávila: 8,1 días al mes de consumo.
5- Asturias
En el ecuador de esta lista tenemos a Asturias, con 7,4 días al mes de consumo de pornografía.
6- Teruel
Un poco por debajo estaría Teruel, que muestra un consumo de 7,0 días al mes.
7- La Rioja
En séptima y octava posición, con 6,8 días de consumo al mes, tendríamos un empate entre La Rioja…
8- Badajoz
Y Badajoz, que muestra un consumo superior al de su vecina, Cáceres.
9- Zamora
Parece que una de las provincias más vacías de España es, a la vez, una de las que más porno consume: 6,7 días al mes, de media.
10- Media Andalucía
Coinciden Huelva, Sevilla, Córdoba y Granada con una media de 6,4 días al mes en los que se vio pornografía.
