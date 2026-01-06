Las provincias que más porno ven en España: ¿en qué territorio se consume más?

1- Palencia

Palencia tiene el curioso honor de liderar la lista de las provincias que consumen más pornografía, y por mucho: los palentinos ven pornografía, según este estudio, 9,8 veces al mes.

2- Segovia

Los castellanos están que se salen, ya que Segovia es la segunda en el ranking, con un consumo de pornografía de 8,8 días al mes.

3- Almería

Le sigue de cerca Almería, que muestra en este estudio un consumo medio de porno de 8,6 días por mes.

4- Ávila

Y los castellanos vuelven a la carga; en este caso, con Ávila: 8,1 días al mes de consumo.

5- Asturias

En el ecuador de esta lista tenemos a Asturias, con 7,4 días al mes de consumo de pornografía.

6- Teruel

Un poco por debajo estaría Teruel, que muestra un consumo de 7,0 días al mes.

7- La Rioja

En séptima y octava posición, con 6,8 días de consumo al mes, tendríamos un empate entre La Rioja…

8- Badajoz

Y Badajoz, que muestra un consumo superior al de su vecina, Cáceres.

9- Zamora

Parece que una de las provincias más vacías de España es, a la vez, una de las que más porno consume: 6,7 días al mes, de media.

10- Media Andalucía

Coinciden Huelva, Sevilla, Córdoba y Granada con una media de 6,4 días al mes en los que se vio pornografía.