Por qué el 15 de agosto es festivo: la historia detrás del Día de la Asunción

El ecuador del mes de agosto en España es un motivo de alegría para todos, porque la mayoría de las personas puede disfrutar de un día de descanso muy necesario. A algunos los pilla en plenas vacaciones, y a otros les ofrece un poco de relax en mitad de un mes muy agitado en muchos pueblos y ciudades de las costas del país. Pero, ¿de dónde proviene este día festivo?

Es de sobra conocido que el cristianismo ha tratado de imponer sus festividades en fechas que coinciden con antiguas celebraciones paganas, como la llegada del verano (San Juan) el invierno (Navidad) o Halloween (Día de Todos los Santos). Con estas nuevas celebraciones se buscaba opacar al resto de creencias religiosas existentes en la cultura del Imperio Romano, para unir a todo el territorio bajo una sola fe. Esas decisiones siguen influyendo el calendario de festividades actual, y el 15 de agosto no es una excepción.

El mes de agosto era, en el calendario romano, el mes número seis; es decir, el que marcaba el ecuador del año. Los días de mediados de agosto estaban consagrados antiguamente a las diosas femeninas, como Venus en Roma o Agatatis en Siria. Así, la religión cristiana decidió que ese día de mediados de agosto debía pasar a estar consagrado a la Virgen María, como madre de Dios, a pesar de que no se sepa cuál fue la fecha exacta de su "dormición" y posterior asunción a los cielos.

La Asunción de la Virgen María fue un evento no reconocido como dogmático por la iglesia católica hasta hace apenas unas décadas, pero desde entonces en España y en otros muchos países de mayoría cristiana se ha impuesto el 15 de agosto como el Día de la Asunción de la Virgen María. Por suerte o por desgracia, según quién lo mire, son muchas las personas que han pasado a ver este día como una simple oportunidad de disfrutar de un tranquilo día de veraneo y playita.