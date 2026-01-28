NO ESTÁ FUNCIONANDO
¿Qué está pasando en Estados Unidos con TikTok? La app empieza mal en EEUU mientras los fallos técnicos se suceden
La nueva etapa de TikTok en Estados Unidos ha arrancado con más ruido que estabilidad. Tras reordenar su estructura para operar como una empresa independiente y evitar la prohibición impulsada por la administración Trump, la plataforma se ha enfrentado a fallos técnicos generalizados y a acusaciones de censura política que han agitado a usuarios, creadores y autoridades locales.
TikTok llegó a Estados Unidos como una aplicación extranjera de rápido crecimiento que, en pocos años, se convirtió en una de las principales plataformas de consumo audiovisual y creación de contenidos. Su popularidad, sin embargo, también la situó en el centro del debate político por el control de los datos y la influencia de empresas chinas en el ecosistema digital estadounidense.
Para esquivar el veto federal, la compañía formalizó recientemente un acuerdo por el que su negocio en el país pasa a estar gestionado por TikTok USDS Joint Venture, una sociedad con participación mayoritaria de firmas estadounidenses como Oracle, Silver Lake y MGX. ByteDance, la matriz china, conserva un 19,9 % del capital, una fórmula diseñada para cumplir la orden ejecutiva y garantizar la continuidad del servicio.
El estreno de esta nueva estructura no ha sido sencillo. Durante su primera semana, la aplicación registró interrupciones que afectaron a la carga de vídeos, al funcionamiento del algoritmo de recomendaciones y a las métricas públicas. TikTok atribuyó los problemas a un corte de energía en uno de sus centros de datos en Estados Unidos, que provocó un fallo en cadena. Como consecuencia, algunos vídeos aparecieron temporalmente con cero visualizaciones o me gusta, y se detectaron bloqueos al publicar contenido.
A los problemas técnicos se sumó un clima de desconfianza política. Usuarios críticos con la administración Trump denunciaron una supuesta censura selectiva, con pérdida de visibilidad y retrasos en la publicación de determinados vídeos. También circularon rumores sobre restricciones en mensajes directos y palabras clave, aunque parte de estas incidencias se explicaron posteriormente como efectos colaterales de los errores iniciales.
La polémica ha llegado a las instituciones. El gobernador de California anunció la apertura de una investigación para aclarar si la plataforma está vulnerando la libertad de expresión o aplicando criterios de moderación sesgados. Mientras tanto, creadores y anunciantes observan con inquietud un arranque marcado por la inestabilidad, en un momento en el que la confianza en los datos y el alcance resulta clave para la economía digital.
