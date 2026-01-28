¿Qué está pasando en Estados Unidos con TikTok? La app empieza mal en EEUU mientras los fallos técnicos se suceden

TikTok llegó a Estados Unidos como una aplicación extranjera de rápido crecimiento que, en pocos años, se convirtió en una de las principales plataformas de consumo audiovisual y creación de contenidos. Su popularidad, sin embargo, también la situó en el centro del debate político por el control de los datos y la influencia de empresas chinas en el ecosistema digital estadounidense.

Para esquivar el veto federal, la compañía formalizó recientemente un acuerdo por el que su negocio en el país pasa a estar gestionado por TikTok USDS Joint Venture, una sociedad con participación mayoritaria de firmas estadounidenses como Oracle, Silver Lake y MGX. ByteDance, la matriz china, conserva un 19,9 % del capital, una fórmula diseñada para cumplir la orden ejecutiva y garantizar la continuidad del servicio.

El estreno de esta nueva estructura no ha sido sencillo. Durante su primera semana, la aplicación registró interrupciones que afectaron a la carga de vídeos, al funcionamiento del algoritmo de recomendaciones y a las métricas públicas. TikTok atribuyó los problemas a un corte de energía en uno de sus centros de datos en Estados Unidos, que provocó un fallo en cadena. Como consecuencia, algunos vídeos aparecieron temporalmente con cero visualizaciones o me gusta, y se detectaron bloqueos al publicar contenido.

A los problemas técnicos se sumó un clima de desconfianza política. Usuarios críticos con la administración Trump denunciaron una supuesta censura selectiva, con pérdida de visibilidad y retrasos en la publicación de determinados vídeos. También circularon rumores sobre restricciones en mensajes directos y palabras clave, aunque parte de estas incidencias se explicaron posteriormente como efectos colaterales de los errores iniciales.

La polémica ha llegado a las instituciones. El gobernador de California anunció la apertura de una investigación para aclarar si la plataforma está vulnerando la libertad de expresión o aplicando criterios de moderación sesgados. Mientras tanto, creadores y anunciantes observan con inquietud un arranque marcado por la inestabilidad, en un momento en el que la confianza en los datos y el alcance resulta clave para la economía digital.