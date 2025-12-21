Por qué llamamos "segundos" a los segundos, pero no "primeros" a los minutos

"La culpa es del latín" es una frase que podríamos pronunciar mucho en nuestro día a día a la hora de explicar por qué algunas cuestiones son como son en el castellano. No en vano el latín es la base, los cimientos de nuestro idioma. Y precisamente por culpa del latín usamos "segundo" con doble significado. Por un lado, indica aquella posición que va después del primero. Por otro lado, indica cada una de las partes en las que se mide un minuto. El origen de todo está, precisamente, en los relojes y en cómo medimos el paso del tiempo, tal y como explica el tiktoker Quantum Fracture en la red social.

https://www.tiktok.com/@thequantumfracture/video/7576677955091451158

"Pars Minuta Prima". Así se llamaba cada una de las sesenta partes en las que se dividía la hora en latín. La división en sesenta partes era una herencia cultural previa, pero el nombre era algo puramente latino. Significaba, literalmente, "primera parte pequeña", así que no se comieron mucho la cabeza. ¿Las siguientes sesenta divisiones? "Pars Minuta Secunda", es decir, "segunda parte pequeña". Fácil, sencillo, nada complicado. A partir de aquí, con el paso del tiempo y la simplificación de la lengua inherente al proceso de usarla, ambos conceptos redujeron sus nombres. "Minuta" fue la parte más destacada en el primer caso, dado que quedarse con que era algo más pequeño que la hora era lo importante. En el segundo - je - caso, al ser la siguiente subdivisión, "Secunda" tomó el papel relevante.

¿Resultado? Las palabras acabaron transformadas en Minuto y Segundo, permaneciendo así hasta nuestros días. Y, en el caso de Segundo, esa acepción como "subdivisión que viene a posteriori de otra" es la que acabó determinando que se quedara con el significado posicional que también le otorgamos hoy en día. Seguro que en alguna dimensión las horas se dividen en primeros y segundos, pero en esta vivimos así. Como nota extra, tal y como indica el propio Quantum Fracture, "Tercero" se puede usar como palabra para las sesenta subdivisiones de un segundo.