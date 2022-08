¿Qué ha pasado entre Alexelcapo y Chio?

Para hablar de lo último entre Alexelcapo y Chio hay que tener un poco de perspectiva. Ambos formaron una pareja sólida y discreta dentro del panorama influencer español, con la particularidad de que pese a tener mucho peso en la comunidad, vivían ligeramente apartados del meollo del sector. Es lo que tiene residir en Mallorca, básicamente.

El dúo era queridísimo por una comunidad que le respetaba y seguía a nivel internacional. Por ejemplo: en febrero de 2019 coincidí con ellos en un viaje a Canadá y hasta en los recónditos parajes de aquel país llegaron a reconocerles en un restaurante, una muestra de su popularidad sin fronteras. Ambos siempre majísimos con los fans.

La cosa llegó a su fin de manera amistosa en marzo, por motivos que han preferido no declarar al cien por cien y eso de por sí es un logro en un sector acostumbrado al exhibicionismo. "Fue de mutuo acuerdo, estamos bien, hablamos con normalidad y seguimos siendo amigos", dijo el youtuber al día siguiente de la ruptura, pero la cosa se ha torcido en los últimos días.

"Las barbaridades que estoy leyendo de alguien con quien he compartido nueve años de mi vida me dan una pena terrible", dijo el mallorquín en un tuit ahora borrado. "Terminé la relación porque no era feliz, y llevaba años sin serlo, y me da vergüenza tener que escribir esto".

Lo decía en respuesta a una retahíla de tuits y declaraciones en directo de Chio, quien "se vio reflejada" en un vídeo que hablaba del maltrato psicológico. A petición de un fan, aclaró que no se refería a Alex, sino a "una relación anterior". Sin embargo, las declaraciones y cruces acababan de empezar, una oportunidad de oro para que Dalas sacara su habitual sarcasmo y "acoso".

La streamer contó en directo que "un amigo psicólogo le había dicho a Alex que estaba deprimido", a lo que ella propuso que "habría que ir a que te vea un especialista, hacer terapia y esas cosas". Fue en los días en los que estuvo grabando Disaster Chefs con Ibai, una colaboración cachondísima "de la que no me contó gran cosa". Alex ha negado el extremo de la depresión con vehemencia.

Cuando él le dijo que "quería estar solo y ya", ella acabó abandonando la casa en "10 días" para volver a su Córdoba natal, donde llegó a "hacer streaming en el suelo" mientras montaba su nueva vida. En fin, un montón de detalles e intercambios que no han gustado a ninguna de las dos partes, especialmente después de "la toxicidad que han generado" los fans más agresivos. Ya lo decía Alex: "estas cosas pasan cuando le das bola a los haters".