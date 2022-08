¿Qué ha pasado con Borja Escalona? Estas son sus 10 polémicas más sonadas

En vez de preguntarnos qué ha hecho Borja Escalona para estar hoy en el ojo del huracán, deberíamos cuestionar qué no ha hecho. Reconocido en el sector como el creador de contenido más peligroso y amenazador, sus salidas de tono incluyen faltas muy graves y el amago de cumplir otras.

Lo último que sabemos de él es que el lunes se coló en el Metro de Madrid, algo que para él es una hazaña a juzgar por cómo lo celebra. No contento con reconocer el vacile, ve que un trabajador de la Empresa Municipal de Transportes se le acerca, y él salta la barrera.

Tras ser recriminado por el asunto, amenaza con cerrar el stream para "hacerle cositas" al empleado, quien está llamando a la policía por las claros desafíos que el 'youtuber' lanza a su audiencia. Sus maneras son tan groseras que Dalas Review, Naim Darrechi o José Nogales (a quienes ha insultado en varias ocasiones) parecen catequistas a su lado.

Es un capítulo más en el censurable historial de Borja, en un CV que incluye detalles como supuesto acosador, agresor de ancianas, racista, machista, boxeador sonado y otras lindezas que hacen de él un personaje esperpéntico más que un creador de contenido, pese a que le guste considerarse "una estrella de las redes". Qué pena.

Nota: apenas supera los 30.000 seguidores, lo que le pone en el puesto 1812 de youtubers en España. A continuación, un resumen de unos hitos que acumula:

GOLPEÓ A UNA SEÑORA EN LA CALLE

En una 'broma' de las suyas, amenazaba a transeúntes de la calle Preciados en Madrid con cortarles el pelo. Un chaval le instó a que aflojara con su peligroso humor, a lo que respondió lanzándole la maquinilla. Spoiler: salió mal, y le dio en la cara a una señora que necesitó asistencia médica.

DETENIDO EN DIRECTO

Su salvajada se saldó con una muy satisfactoria detención por parte de "18 policías", a los que instaba a cómo hacer su trabajo mientras se reía de ellos delante de su stream.

SIMULÓ ENTRAR EN LA CÁRCEL

Grabó un vídeo como si estuviera entrando en prisión para "pagar por las consecuencias de los actos". Hasta de eso hizo un espectáculo, con "24 millones de visualizaciones", pero él mismo explica que fue una "maniobra de marketing". Se la coló a todo el mundo, yo incluido.

INSULTÓ A MEDIA ESPAÑA

Andaluces, extremeños, canarios... para todos tiene palabras este ordinario incontestable que tira de tópicos y de ganas de provocar tan pueriles que hasta provocan ternura. Eso sí: ya le ha costado dar, de manera melodramática, explicaciones por sus opiniones: se disfrazó de bailaora mientras recibía bofetones por sus palabras.

STALKER, SUPUESTAMENTE

Si te cruzas con Borja y además, con toda la lógica, no quieres colaborar con sus idas de olla, espérate como mínimo algún que otro insulto. Hay constancia de que lo ha hecho en más de una ocasión.

AMENAZÓ DE MUERTE A KIDI

Tras el lío de la maquinilla, Kidi hizo un IRL opinando sobre el asunto. Lo de "verdades como puños" se lo tomó muy a pecho Borja, que salió al encuentro del streamer en varias ocasiones hasta que logró dar con él y amenazarle en vivo muy seriamente. Si llega a llevarle a los tribunales, probablemente podría haber pasado graves apuros.

OMAR MONTES LE DIO UNA PALIZA

En uno de sus delirios, Escalona decidió retar al cantante y exboxeador a un combate de boxeo que acabó en humillación absoluta. Hay que señalar que Omar no solo fue aplastantemente superior, sino que también le propinó golpes ilegales de haberse producido en un combate oficial. Pocos pusieron en duda el hecho de que Borja se los merecía.

AMENAZÓ AL STREAMER VIVIENDOENLACALLE

En un afán de "desenmascarar a ViviendoEnLacalle", este pendenciero creador se encaró con Jony, quien tuvo que solicitar ayuda a la policía. No solo eso: Borja siguió hostigando al entonces mendigo y amenazó, oh sorpresa, con pegarle.

MIL COSAS MÁS

La lista de obscenidades, peleas, insultos, tópicos, amenazas dadas y recibidas, la visita de gente a su casa para apalearle, la perplejidad de Twitter porque ande libre y la de este mismo redactor porque este tipo sume más de 100 seguidores hacen difícil elegir un cierre para sus conquistas. Al azar, me quedo con su asociación con Energuía, mientras se meten con Dalas.

"Lo queráis o no, soy una estrella mediática", dice ufano, en un vídeo con no muchas visitas. Que las cosas no pasen de donde están ahora depende de él mismo, y de que cambie una forma de ser que no solo es peligrosa para los demás, sino sobre todo para él mismo.