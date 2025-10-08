FlooxerNow

¿Qué es Rings de Instagram? Así funciona el nuevo trofeo para creadores de la plataforma

Instagram ha presentado Rings, una nueva iniciativa con la que busca reconocer y premiar a sus creadores más destacados. El programa, que combina elementos digitales y físicos, otorgará anillos conmemorativos a los usuarios que logren un impacto significativo en la plataforma a través de su creatividad y compromiso.

Logo de Instagram

Logo de InstagramGeralt / Pixabay

Juan Carrasco
Publicado:

Instagram ha lanzado oficialmente Rings, un sistema de reconocimiento destinado a destacar a los creadores de contenido más influyentes y activos de la red social. Con esta nueva herramienta, la plataforma busca fortalecer su vínculo con los usuarios que impulsan la interacción y el crecimiento de la comunidad.

El programa funciona de forma similar a los sistemas de logros de otras redes sociales, pero con un componente tangible: los creadores seleccionados recibirán un anillo físico que simboliza su trayectoria y aportación a la plataforma. Los criterios de selección incluyen la calidad del contenido, la constancia en las publicaciones, el nivel de interacción con la audiencia y la innovación creativa.

Según ha explicado la propia compañía, Rings se enmarca dentro de los esfuerzos de Meta por ofrecer nuevas formas de motivar a los creadores y reconocer su trabajo. El proyecto pretende consolidar una comunidad más estable, en un contexto donde las redes sociales compiten por retener talento frente a plataformas como TikTok o YouTube.

El diseño del anillo también tiene un componente simbólico. Fabricado en metal y con el logotipo de Instagram grabado, representa la conexión entre la creación digital y el reconocimiento físico. Además, cada pieza se personalizará en función del logro alcanzado, como ocurre con las medallas o placas de otras plataformas.

Por el momento, Rings está en fase de implementación y se espera que llegue de forma progresiva a distintos países durante los próximos meses. Con esta medida, Instagram busca reforzar su relación con los creadores, valorando su papel como motor principal del contenido y la interacción dentro de la red social.

