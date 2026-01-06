Por qué los tres Reyes Magos no salen como tal en la Biblia

Los Reyes Magos son, probablemente, unas de las figuras más conocidas de la vida de Jesús. Pero, curiosamente, no forman parte de la historia que los evangelios seleccionados para formar parte de la Biblia cuentan; no, al menos, como se los conoce en la actualidad. Solo uno de los cuatro evangelios, el de Mateo, los menciona muy por encima, y no los describe en absoluto como los comprendemos hoy en día: no eran reyes, tampoco eran tres y, por supuesto, no tenían nombres como Melchor, Gaspar o Baltasar.

Todos estos detalles fueron añadidos a la cultura cristiana tiempo después, con las distintas reformas y confirmaciones que realizaron los sucesivos papas, y que han enriquecido o especificado algunos aspectos de la Biblia que generaban debate entre los fieles, y que necesitaban una resolución oficial. En realidad, quien lea el evangelio de Mateo se encontrará solamente con las figuras de unos magos, de número indeterminado, que visitaron a Jesús para regalarle incienso, oro y mirra. Luego, como se le hicieron tres regalos, se determinó que esos magos eran tres personas.

Como curiosidad, Baltasar no se representó con la piel negra hasta casi el final de la Edad Media. Esto se hizo para que cada uno representase a una de las tres etnias que se conocían hasta ese momento: Melchor era blanco y Gaspar asiático (entendiendo como Asia la zona de Persia y sus alrededores). Gaspar se representa como un hombre pelirrojo en España debido a que, durante los años de colonialismo en Latinoamérica, se cambió su apariencia para representar la piel cobriza de los pueblos indígenas. Los nombres de los tres Reyes Magos se observaron por primera vez en un mosaico del siglo IV.