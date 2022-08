¿Quién es Borja Escalona (el bueno)? Pretenden llevarlo a Eurovision 2023

Parece cada vez más claro que la historia de Borja Escalona (el malo) en redes sociales podría haber llegado a su fin después de acumular una lista interminable de polémicas y de que le cerraran repetidamente su canal de YouTube.

Actualmente parece que sólo le queda una cuenta de Instagram y otra de TikTok en la que lleva unos días sin subir nada nuevo.

Pero en medio de toda la polémica ha ocurrido algo inesperado que podría cambiar las cosas para bien. Ya me había dado cuenta yo que cuando buscabas Borja Escalona en Instagram esta era la primera persona que te aparecía.

Pues igual que me di cuenta yo, también se fijo en ese detalle la gente de Forocoches. Este popular foro de Internet se estaba poniendo de acuerdo para enviar una tonelada de estiércol al domicilio de Borja Escalona.

No sabemos si han seguido adelante con ese plan pero se les ha ocurrido una idea mucho más original: intentar mandar a Eurovisión al "Borja Escalona bueno" de tal forma que cuando la gente busque el nombre tanto en google como en redes sociales aparezca este poco conocido cantante y actor en lugar del infame youtuber.

¿Quién es el otro Borja Escalona?

Este cantante y actor español tiene grabadas un par de canciones de estilo latino reggaetonero bastante fiesteras. 'Jambo jambo' que lanzó en 2014, 'Regalarte flores' en 2015, 'Pegao' en 2017 y 'Los dos' en 2018.

"Principalmente daros las gracias a todos de una manera espectacular. Han sido días un poco complicados la verdad porqué me han dado mucha caña por las redes sociales, hasta he llegado a recibir amenazas de muerte y agresión sin saber muy bien el motivo", ha asegurado en un directo que hizo en Instagram.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento, si me dais la oportunidad como me la estáis brindando y ofreciendo lo que voy a hacer es trabajar duro. Si me ayudáis a hacerlo visible conseguiremos montar algo muy chulo", ha dicho sobre intentar llegar a Eurovisión.

En este sentido ha anunciado en su cuenta de Twitter que ya se encuentra preparando una canción potente. "Vamos paso a paso, primero vamos a Benidorm y vamos a llevar una propuesta que esté a la altura del festival y que a todos nos hagan sentirnos orgullosos", ha sentenciado.

No sabemos si desde Forocoches conseguirán que acabe llegando al Benidorm Fest pero nosotros estamos encantados con la idea de que triunfe este Borja Escalona cantante y borre al otro de Internet por completo.