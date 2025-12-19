Riot Games se prepara para el mayor lavado de cara de League of Legends con un remake previsto para 2027

Riot Games ha anunciado que League of Legends afrontará en los próximos años la mayor transformación desde su lanzamiento. El estudio responsable del popular MOBA trabaja en un proyecto de gran envergadura que supone rehacer el juego desde sus cimientos, con el objetivo de actualizarlo a los estándares actuales y ampliar su base de jugadores sin perder su identidad.

El proyecto, conocido internamente como League Next, fue presentado de forma anticipada en un vídeo publicado en los canales oficiales del juego. Según explicó el equipo de desarrollo, no se trata de una simple actualización, sino de una revisión profunda que afectará a prácticamente todos los apartados del título, desde el aspecto visual hasta la experiencia de uso.

Uno de los cambios más visibles llegará en el apartado gráfico. Riot Games planea renovar por completo la estética de League of Legends, lo que implica rediseñar campeones, escenarios e interfaz. Lugares icónicos como la Grieta del Invocador recibirán un lavado de cara integral, con el objetivo de ofrecer un entorno más moderno y coherente con las capacidades técnicas actuales, alejándose de limitaciones heredadas de hace más de quince años.

La renovación no se limitará a lo visual. El estudio también trabaja en un nuevo cliente que estará integrado directamente en el juego, eliminando uno de los elementos más criticados por la comunidad en los últimos años. Además, se introducirán ajustes jugables que ya han comenzado a probarse de forma progresiva, como el control opcional mediante teclas WASD, una novedad que rompe con el esquema clásico del MOBA pero que busca facilitar la entrada a nuevos usuarios.

Riot ha adelantado también cambios en sistemas clave como las runas y otros elementos de progresión. La intención es encontrar un equilibrio que mantenga el interés de los jugadores veteranos y, al mismo tiempo, reduzca las barreras de entrada para quienes nunca se han animado a probar League of Legends.

Aunque la compañía no ha confirmado plataformas adicionales, el alcance del proyecto ha reavivado las especulaciones sobre un posible salto definitivo a consolas. Por ahora, Riot Games mantiene la cautela y sitúa el lanzamiento de esta nueva versión en algún momento de 2027, prometiendo compartir más detalles a lo largo de los próximos meses.