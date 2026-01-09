Rockstar explica por qué despidió a 34 desarrolladores y defiende su política de confidencialidad

Rockstar Games ha salido al paso de las controversias generadas tras el despido de 34 desarrolladores en sus estudios del Reino Unido y Canadá, explicando que la medida se tomó debido a la supuesta filtración de comentarios y datos sobre el progreso de Grand Theft Auto VI, incluyendo características específicas y posibles cronogramas de lanzamiento. La empresa ha defendido públicamente que estas filtraciones constituían una violación grave de sus políticas internas y que su acción fue necesaria para proteger la integridad de proyectos en desarrollo y los intereses comerciales de la compañía.

En su explicación, Rockstar subraya que la confidencialidad es un pilar fundamental de su forma de trabajar, especialmente ante el interés global que genera cada uno de sus títulos. Aseguran que incluso pequeñas filtraciones pueden causar daños significativos tanto a nivel creativo como comercial, llegando incluso a afectar el precio de las acciones de su matriz, Take-Two Interactive. En este sentido, la empresa ha calificado las filtraciones como "información altamente confidencial" que se compartió en un canal accesible a terceros, incluyendo supuestamente empleados de otros estudios y periodistas.

Rockstar también ha indicado que, además de estos 34 despidos, otros tres empleados fueron despedidos por una filtración distinta ocurrida en abril de 2025, en la que se compartió información confidencial con un tercero que la difundió en redes sociales.

La decisión de la compañía ha suscitado críticas y una respuesta organizada por parte de la Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), que representa a algunos de los trabajadores afectados. El sindicato ha iniciado acciones legales en un tribunal laboral en Escocia, solicitando medidas provisionales para restituir salarios y permisos de trabajo mientras se celebra una audiencia más amplia. Los representantes sindicales argumentan que las personas despedidas estaban en un canal privado asociado a la organización sindical y que sus conversaciones deberían estar protegidas por la legislación laboral vigente en el Reino Unido.

Rockstar ha rechazado de manera categórica las acusaciones de represión sindical, afirmando que no se han despedido empleados por motivos de afiliación a sindicatos, sino exclusivamente por violar normas de confidencialidad. La compañía también ha señalado que aquellos que publicaron mensajes de apoyo al sindicato, sin violar dichas políticas, no fueron objeto de despido.

El caso continúa su curso en los tribunales, pero por ahora la posición oficial de Rockstar es clara: asegurar que la protección de información inédita es crítica en un entorno donde el interés global por GTA VI está en niveles históricamente altos, y que sus medidas responden únicamente a salvaguardar ese proceso creativo y comercial.