Rockstar permite a un fan con cáncer terminal jugar a GTA 6 antes de su lanzamiento

La expectación en torno a GTA 6 no entiende de perfiles ni circunstancias. Desde jugadores ocasionales hasta desarrolladores del sector, el nuevo título de Rockstar Games es uno de los lanzamientos más esperados de la década, con fecha prevista para el 19 de noviembre de 2026. Sin embargo, para Anthony Armstrong y su familia, la cuenta atrás adquirió un significado mucho más urgente.

En diciembre, un familiar de Armstrong —desarrollador en Ubisoft Toronto— publicó un mensaje en LinkedIn dirigido a empleados de Rockstar Games y Rockstar Toronto. En él explicaba que Anthony llevaba años luchando contra el cáncer y que recientemente había recibido un pronóstico de entre seis y doce meses de vida. La petición era clara: intentar que pudiera probar GTA 6 antes de fallecer, consciente de que quizá no llegaría al lanzamiento oficial.

"Es un gran fan de GTA y, con esta última actualización, es posible que no esté presente el tiempo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6", señalaba el texto. El autor del mensaje incluso reconocía las estrictas políticas de confidencialidad de la compañía y se mostraba dispuesto a firmar un acuerdo de no divulgación si fuera necesario. La cercanía geográfica al estudio de Oakville alimentaba una pequeña esperanza de que la petición pudiera hacerse realidad.

Aunque la publicación original fue eliminada, el medio especializado Insider Gaming recogió dos actualizaciones posteriores del propio Armstrong. En la primera, aseguraba que "el CEO de Take-Two se puso en contacto con nosotros". Poco después, compartió un último mensaje aún más significativo: "Hablamos con ellos hoy y nos han dado grandes noticias. Es todo lo que puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón".

Rockstar Games no ha confirmado oficialmente que Anthony Armstrong haya podido jugar o ver GTA 6 antes de tiempo. Sin embargo, el tono de las palabras compartidas apunta a una respuesta positiva por parte de la compañía. La discreción encaja con la política habitual del estudio, especialmente en una fase tan sensible del desarrollo.

No sería, en cualquier caso, un gesto inédito. En 2018, Rockstar permitió que un fan con enfermedad terminal probara Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento. Episodios como este recuerdan que, más allá de cifras y récords, la industria del videojuego también puede actuar desde la empatía y la sensibilidad ante situaciones límite.