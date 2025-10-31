Secuestran y agreden brutalmente a un youtuber coreano por una presunta deuda: hay dos sospechosos detenidos

El youtuber surcoreano Sutak, conocido por sus vídeos sobre videojuegos, ha sido víctima de un violento ataque que ha conmocionado a sus seguidores. Según informó la policía de Incheon Yeonsu, el creador de contenido, de unos 30 años, fue secuestrado y agredido por dos hombres en un aparcamiento subterráneo el pasado 26 de octubre, en lo que las autoridades consideran un intento de asesinato motivado por una disputa económica.

Los sospechosos, de entre 20 y 30 años, habrían abordado a Sutak en el garaje de su residencia, lo introdujeron a la fuerza en un vehículo y lo trasladaron hasta el condado de Geumsan, en la provincia de Chungcheong del Sur. Allí, según el informe policial, intentaron acabar con su vida utilizando un objeto contundente.

Pese a la gravedad de la agresión, el youtuber logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital, donde continúa recibiendo tratamiento médico y espera ser intervenido quirúrgicamente por las heridas faciales sufridas. Su agencia, Sandbox Network, confirmó que el creador es la víctima mencionada en los informes policiales y aseguró que está recibiendo asistencia tanto médica como legal.

Las autoridades lograron detener a los dos presuntos agresores la madrugada del 27 de octubre, gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y al rastreo de los vehículos utilizados. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de intento de asesinato y detención ilegal, cargos ratificados por el Tribunal del Distrito de Incheon, que consideró que existía riesgo de fuga.

Según declaraciones de Sutak a la policía, el ataque habría tenido su origen en una deuda económica que los agresores mantenían con él. Los investigadores continúan analizando las circunstancias exactas del suceso y no se descarta la participación de más implicados.

El caso ha generado una gran repercusión en Corea del Sur, especialmente entre los seguidores del creador, que había publicado su último vídeo a principios de octubre, dedicado al juego Little Nightmares 3.