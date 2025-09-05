Silksong bate todos los récords y hace que colapsen las tiendas digitales durante su lanzamiento

Tras más de seis años de espera, Hollow Knight: Silksong ha irrumpido con fuerza en el panorama gaming después de su lanzamiento el pasado 4 de septiembre. La avalancha de usuarios provocó el colapso de varias tiendas digitales: Steam, la eShop de Nintendo, Microsoft Store y PlayStation Store registraron lentitud, errores o bloqueos totales al intentar vender o descargar el título.

Uno de los datos más llamativos llegó desde Steam: en solo 45 minutos ya había superado los 100.000 jugadores conectados simultáneamente, rompiendo récords previamente fijados por el título original. En sus primeras cuatro horas, se alcanzaron más de 500.000 jugadores concurrentes, lo que posiciona su lanzamiento entre los más exitosos de la plataforma.

Este entusiasmo llevó a que otros estudios independientes optasen por retrasar sus propios lanzamientos para evitar solaparse con Silksong, una clara muestra del impacto que generó en el calendario del sector.

Además, el efecto Silksong no solo reactivó la expectación, sino que actualizó también las cifras del juego original: Hollow Knight alcanzó un nuevo pico histórico de más de 52.000 jugadores simultáneos cuando se confirmó la fecha oficial de lanzamiento de la secuela.

En definitiva, Hollow Knight: Silksong se ha convertido en un fenómeno global desde el primer minuto. Su llegada ha puesto de relieve la capacidad de un estudio independiente para liderar conversación, copar listas de ventas y poner a prueba la infraestructura de las principales plataformas de distribución digital.