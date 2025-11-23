Suben los casos de divorcio por infidelidad con una inteligencia artificial

La inteligencia artificial forma parte de muchos pequeños momentos de la rutina de gran parte de las personas; muchas veces, sin ser conscientes de ello. Algunas herramientas de inteligencia artificial gozan de una relativa buena reputación; pero otras, especialmente las de tipo generativo, son enormemente criticadas en redes. Hay un uso de la IA que genera especial debate, y es el de los asistentes virtuales con objetivos románticos o sexuales: su uso se está extendiendo, y los análisis recientes revelan que cada vez son más las parejas que se divorcian debido a una infidelidad con una inteligencia artificial.

Este tipo de IAs ofrecen al cliente una experiencia de chat con un bot, que responde e interactúa a través del flirteo y las palabras románticas o las conversaciones sexuales. La mayoría de estas IAs ofrecen también la generación de imágenes sugerentes de esa supuesta persona con la que se está hablando, para ofrecer una experiencia visual más completa.

Por supuesto, aunque no se trate de una persona real, la mayoría de personas consideran este acto como una infidelidad. Todos estos divorcios han ocurrido después de que uno de los dos miembros de la pareja haya sido descubierto teniendo este tipo de conversaciones, que revelan una insuficiencia con el romance que se mantiene con la pareja actual y real. Cabe destacar que no ha subido la tasa de divorcio, sino que ha aumentado el número de divorcios asociados a esta razón; por lo tanto, la IA se ha convertido en una forma más de infidelidad para quien, de por sí, siente el deseo de ser infiel, o de descuidar su matrimonio de alguna manera.