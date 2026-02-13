Todo lo que necesitas saber sobre el State of Play: God of War, John Wick, Castlevania y más

Sony ha convertido sus presentaciones State of Play en una herramienta clave para mostrar el futuro de su ecosistema de videojuegos. El evento más reciente, de más de una hora de duración, reunió anuncios muy diversos: desde rescates de sagas históricas hasta nuevas producciones diseñadas para ampliar el catálogo en los próximos años.

Uno de los anuncios más comentados fue God of War: Sons of Sparta, una aventura de acción en 2.5D ambientada en los orígenes de Kratos y desarrollada con la participación de Santa Monica Studio. Además, se confirmó el remake de la trilogía original bajo el título God of War Trilogy Remake, un proyecto aún sin fecha.

Otra de las sorpresas llegó de la mano de Konami, que presentó Metal Gear Master Collection Vol. 2. El recopilatorio incluirá mejoras técnicas y títulos emblemáticos como Metal Gear Solid 4, hasta ahora limitado a PlayStation 3.

El cine también entró en escena con John Wick, un proyecto AAA desarrollado por Saber Interactive junto a Lionsgate, con implicación del director Chad Stahelsky y el actor Keanu Reeves. Se anticipa una experiencia centrada en la acción coreografiada característica de la saga.

En paralelo, Konami recupera otra franquicia clásica con Castlevania: Belmont's Curse, un metroidvania en 2D que marca el regreso de la serie tras más de una década. También destacó Kena: Scars of Kosmora, secuela del título de Ember Lab, con énfasis en exploración y narrativa.

El resto del evento incluyó un listado amplio de lanzamientos: Rayman: 30th Anniversary Edition, Neva: Prologue, Resident Evil Requiem, Legacy of Kain: Defiance Remastered, Marathon, Ghost of Yotei: Legends, Death Stranding 2: On the Beach, Darwin's Paradox, Pragmata, Saros, 007 First Light, Dead or Alive 6: Last Round, Beast of Reincarnation, Marvel Tokon: Fighting Souls, Mina the Hollower, Brigandine Abyss, Control Resonant, Crimson Moon, Silent Hill: Townfall, Star Wars: Galactic Racers, Yakoh Shinobi Ops, Four Loop, Project Windless y Rev. Noir.

El resultado final dibuja un calendario ambicioso para los próximos meses, con una combinación de nostalgia, apuestas comerciales y nuevas ideas que refuerzan el posicionamiento de PlayStation en la actual generación.