Twitch implementa por fin una de las herramientas más solicitadas: el poder rebobinar un directo

Twitch, la plataforma de streaming líder en el mundo de los videojuegos y el entretenimiento en vivo, ha anunciado una de las actualizaciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de rebobinar un directo. La función, que comenzará a implementarse de forma progresiva en las próximas semanas, permitirá que los espectadores retrocedan hasta un punto anterior de la transmisión sin interrumpir el flujo del contenido en vivo, una característica que YouTube llevaba años ofreciendo en sus emisiones.

La herramienta funcionará mediante un control deslizante en la barra de reproducción, de manera que, con un simple clic, los usuarios podrán volver atrás para repasar una jugada, un momento divertido o una explicación que se hayan perdido. Además, Twitch ha adelantado que el rebobinado no solo será posible mientras el stream sigue en marcha, sino que también permitirá avanzar de nuevo hasta el directo en tiempo real sin complicaciones.

Hasta ahora, la única alternativa era esperar a que el creador subiera la repetición completa del directo o activar el clip para guardar segmentos específicos, un proceso que resultaba poco práctico para quienes deseaban recuperar solo unos minutos de emisión. Esta limitación había sido objeto de constantes peticiones en foros y redes sociales, donde miles de usuarios reclamaban una experiencia más flexible.

La nueva función supone un paso clave en la competencia entre plataformas. YouTube ya contaba con esta ventaja, lo que hacía que muchos creadores y espectadores valorasen sus emisiones en directo por encima de las de Twitch. Con esta actualización, la compañía de Amazon busca igualar el terreno y mejorar la experiencia de los millones de personas que consumen streams a diario.

Aunque el despliegue será gradual y todavía no se ha confirmado una fecha exacta para todos los canales, la noticia ha sido recibida con entusiasmo por streamers y público. Para muchos, este avance moderniza Twitch y responde, al fin, a una de las demandas históricas de su comunidad.