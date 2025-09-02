Twitch y Kick, en el punto de mira por millones de horas falsas generadas por bots

Un estudio reciente indica que Twitch y Kick habrían acumulado decenas de millones de horas vistas fraudulentas gracias al uso de "viewbots", programas automatizados que simulan audiencia sin corresponder a espectadores reales. Estas prácticas, frecuentes en el streaming, pueden distorsionar los datos de audiencia y generar ventajas injustas para ciertos canales.

En el caso de Twitch, la plataforma confirmó la existencia de un número significativo de casos en los que pequeños streamers se han visto involucrados en viewbotting, aunque aclararon que no siempre es intencionado por parte del creador. Ante esta situación, Twitch actualizó sus sistemas de detección y eliminación de bots, implementando mejoras tecnológicas progresivas con el objetivo de filtrar visualizaciones artificiales. Tras aplicar estas medidas, se observó una caída de hasta el 24 % en el total de audiencia computada en determinados periodos.

A pesar de este ajuste, la empresa matiza que no se produjo una caída libre en las métricas reales de usuarios, advirtiendo que ciertos datos externos podrían estar sobreestimando la magnitud del descenso.

Las consecuencias de esta purga de bots van más allá de meras alteraciones en cifras: afecta la visibilidad real de creadores legítimos, complicando la adquisición de audiencia franca y erosionando la confianza de anunciantes que requieren datos fiables para evaluar el retorno de sus campaña.

Kick, por su parte, también ha estado vinculado a casos de viewbotting similar en estos dos últimos años; sin embargo, la respuesta específica de esta plataforma es menos conocida, aunque el fenómeno refleja un desafío común en el streaming actual: distinguir entre tráfico genuino y manipulado en un entorno altamente automatizado.

Este episodio pone de manifiesto la urgente necesidad de que las plataformas de streaming mantengan controles más sólidos, incluso colaborando con terceros de análisis, para preservar la autenticidad de sus métricas, proteger a los creadores honestos y garantizar la transparencia ante usuarios y anunciantes.