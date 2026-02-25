Twitch permitirá combinar el chat de varias plataformas y elimina las sanciones por mostrarlo en directo

Twitch nació como un espacio centrado en la interacción en tiempo real entre creadores y audiencia. Con el paso de los años, muchos streamers ampliaron su presencia a otras plataformas, lo que dio lugar a herramientas externas capaces de unificar los mensajes recibidos en distintos chats en una sola ventana visible durante la retransmisión.

Hasta ahora, mostrar en pantalla un "combined chat" —es decir, un chat combinado de varias plataformas— podía acarrear advertencias o sanciones. La norma se interpretaba como una forma de evitar la promoción indirecta de servicios competidores.

En la práctica, esta función resultó difícil de sostener y generó críticas entre quienes defendían que el responsable del contenido en directo es siempre el propio creador. Sin embargo, esto se acabó y, a partir de ahora, los streamers podrán combinar su chat entre las distintas plataformas y sin ningún tipo de penalización. El cambio fue anunciado por Dan Clancy, el CEO de la plataforma, en directo.

La decisión ha sido recibida con alivio por parte de la comunidad. Durante años, el uso de chats combinados se mantuvo en una zona gris normativa, con creadores que optaban por soluciones parciales o asumían el riesgo de posibles penalizaciones. La nueva política reconoce una práctica extendida y asume que la responsabilidad recae en quien emite.

En un ecosistema cada vez más fragmentado, donde los creadores reparten su actividad entre varias redes, la actualización supone un gesto de flexibilidad. Para muchos streamers, el anuncio representa el cierre de un conflicto recurrente y un paso hacia normas más adaptadas a la realidad del streaming actual.